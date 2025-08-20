ریز قمر جدید اورانوس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قطر این قمر که S/۲۰۲۵ U۱ نام دارد فقط ۱۰ کیلومتر است و به همین دلیل کاوشگر ویاژر ناسا هنگامیکه در سال ۱۹۸۶ میلادی از کنار سیاره رد شد، آن را رصد نکرد. همچنین تلسکوپ های فضایی دیگر نیز این قمر را رصد نکرده بودند.

گروهی از محققان به رهبری انستیتو تحقیقات ساوث وست در ایالت کلورادو با استفاده از دوربین مادون سرخ NIRCam تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST)، ده عکس مختلف با نوردهی ۴۰ دقیقه‌ای از سیاره اورانوس تهیه کرد تا بتواند این قمر کوچک را شناسایی کند. این کشف، تعداد قمرهای شناخته‌شده اورانوس را به ۲۹ عدد رسانده است.

S/۲۰۲۵ U۱ در فاصله ۵۶ هزار کیلومتری مرکز اورانوس قرار دارد. حال آنکه در مقایسه با زمین، قمر سیاره خاکی در فاصله ۳۸۴ هزار کیلومتری آن مدار می زند. S/۲۰۲۵ U۱ در مسیری دایره وار دور اورانوس مدار می زند و همین امر نشان می دهد احتمالا در همان موقعیتی که اکنون قرار دارد، شکل گرفته است.

این قمر همراه چند قمر کوچک دیگر که داخل مدار بزرگترین قمر اورانوس قرار دارند، دور سیاره می چرخد. S/۲۰۲۵ U۱ در آینده نزدیک به طور رسمی نامگذاری خواهد شد.

کشف قمر مذکور علاوه بر نمایش قابلیت های انقلابی تلسکوپ فضایی جیمز وب نشان می دهد هنور ناشناخته های زیادی درباره اورانوس و منظومه پیچیده قمرها و حلقه های آنها وجود دارد. متیو تیسکارنو یکی از اعضای تحقیق در این باره می گوید: هیچ سیاره ای به اندازه اورانوس قمر داخلی کوچک ندارد و رابطه پیچیده داخلی آن با حلقه ها نشان دهنده تاریخچه پر فراز و نشیبی است که مرز بین سیستم حلقه‌ها وقمرها را مبهم می‌کند.