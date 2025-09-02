جزییاتی از نمایشگاه «عکس ۱۲ روز ایران» تشریح شد؛ ضرورت بیان روایت دقیق

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد ملی عکس «۱۲ روز ایران» سه‌شنبه ۱۱ شهریور با حضور داوود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی و رئیس رویداد، بهنام زنگی رئیس موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا و دبیر اجرایی رویداد، محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و داور این رویداد، هومن عظیمی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و عبدالرحیم فیروززاده مدیر حوزه ریاست فرهنگستان هنر برگزار شد.

همکاری دستگاه‌های مختلف برای ثبت روایت درست از جنگ تحمیلی ۱۲روزه

بهنام زنگی دبیر اجرایی رویداد ملی «۱۲ روز ایران» در ابتدای این نشست توضیح داد: مجمع جهانی صلح اسلامی با همراهی موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا رویداد ملی «۱۲ روز ایران» را با هدف ارائه روایتی منصفانه از نگاه عکاسان و شهروند خبرنگاران برگزار کرده است. در این ارتباط، دستگاه‌های ذیربط برای همراهی اعلام آمادگی کردند. فراخوان این رویداد ملی که نمایشگاه عکس است با محورهای «حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه»، «زندگی در جنگ ۱۲روزه»، «قربانیان جنگ ۱۲روزه» و «مردم یاری و همبستگی اجتماعی جنگ ۱۲روزه» منتشر شده است و به دلیل استقبال دستگاه‌ها و سازمان‌ها هنوز هم فرصت برای ارسال اثر وجود دارد.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، گفت: امروز روایت‌ها عامل اصلی و پیش برنده ملت‌ها هستند و از این طریق می‌تواند در نظام جهانی، جایگاه تعیین کنند. مسئولیت ملی ما این است که به ارائه روایت درست کمک کنیم و طبعا رسانه‌ها رکن اصلی آن هستند و در این جنگ ارتباط رسانه و مردم به خوبی مشهود بود.

دبیر اجرایی رویداد همچنین بیان کرد: ما تلاش کردیم این رویداد به مدلی از همبستگی سازمان‌ها تبدیل شود و سازوکارش به نحوی است که سازمان‌ها می‌توانند به ارائه خدمت خودشان بپردازند. با توجه به ویژگی‌های جنگ تحمیلی ۱۲روزه تلاش کردیم سازمان‌های مختلف دیده شوند.

زنگی همچنین در مورد آثار نیز گفت: نزدیک به ۲ هزار اثر به رویداد ارسال شده است، همچنین فیلم‌هایی مستند نیز در مورد جنگ داریم و برخی هنرمندان هنر جدید درخواست داشتند که ویدیو آرت و اینستالیشن‌هایی را تهیه کنند. تلاش می‌کنیم در فرصت مانده تا افتتاح نمایشگاه، برنامه‌ریزی شود تا برنامه‌ها و کارگاه‌هایی داشته باشیم.

وی در مورد شاخه‌های عکس رویداد بیان کرد: عکس‌های ارسالی به رویداد، شامل عکاسان حرفه‌ای، عکس‌های سازمان‌ها، عکس‌های رسانه‌ها و آثار شهروند خبرنگاران است. همچنین از عکاس ۱۵ تا ۷۵ ساله در میان عکاسان دیده می‌شوند.

قلم، عکس و رسانه بخشی از نبرد روایت‌ها است

داوود عامری مدیر مجمع جهانی صلح اسلامی و رئیس این رویداد، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲روزه به ایران، گفت: در این جنگ کشورهای مختلفی که حامی رژیم صهیونسیتی بودند او را همراهی کردند و بسیاری از دستگاه‌های جهانی و بنگاه‌های تکنولوژی او را کمک کردند اما مردم بزرگ ایران همراه با یک اراده پولادین توانستند در مقابل رژیم تا دندان مسلحی بایستد که فقط در مقابل تهاجم مقابله‌ای ما، بیش از ۲۸ کشور او را همراهی و کمک کردند.

وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران توانست در این روزها مقاومت و دستاوردهای بزرگی را به دست آورد، عنوان کرد: مطلع باشید که ما در برابر تکنولوژی عالم و همه آن چیزی که داشتند، ایستادیم. ملت بزرگ ایران در پیشینه خودش نشان داده از چه عظمتی برخوردار است. ملت ایران در خلال همه جنگ‌ها توانسته مقابله کند و در این حال اراده خود را به دشمن تحمیل کرده است.

عامری بیان کرد: کشورهای همسایه ما نیز که به دنبال سازش با این رژیم بودند، متوجه شدند که چه مقاصدی در منطقه دارد و بعد از این حملات صحبت از اسرائیل بزرگ می‌کند. امروز دستگاه‌های روایت‌ساز در اختیار امپراتوری صهیونسیت‌ها است اما بسیاری از ابهامات در همین جنگ تحمیلی ۱۲روزه روشن شد.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌تواند به روایت درست کمک کند، استفاده از ابزارهایی چون عکس است. این رویداد فقط نمایشگاه عکس نیست بلکه با نگاهی دقیق به جنگ، روایتی صحیح و دقیق و اثربخش و ماندگار از مقاومت قهرمانانه و تجاوز به حقوق بین‌الملل، قرار است روایتی صحیح بسازد. ما میزبان این رویداد بزرگ هستیم و دستگاه‌های بزرگی تلاشی جدی کردند.

عامری عنوان کرد: ما برای تثبیت کردن این روایت‌ها نیاز به سرعت عمل داشتیم و اهمیت و ضرورت این کار همین بس که می‌گوییم باید روایتی مستندی زیبا و هنری از این ۱۲ روز بسازیم.

وی با بیان اینکه امروز قلم، عکس و رسانه بخشی از نبرد روایت‌هاست، توضیح داد: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عکس ۲۲ شهریورماه در فرهنگستان هنر خواهد بود و ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. همچنین، ۳۰ شهریور روز جهانی صلح است و ما این نمایشگاه را در ۴۰ کشور جهان برگزار خواهیم کرد. این اتفاق بزرگی است چراکه ما روایت خودمان را در ۴۰ کشور جهانی ارائه می‌دهیم.

اهمیت عکس‌هایی از جلوه‌های زیبایی همبستگی

محمدحسین حیدری نماینده هیئت داوران رویداد که در کنار مجتبی آقای و فرهاد سلیمانی دیگر داوران رویداد داوری خواهند کرد، در ادامه نشست گفت: در جنگ روایت‌ها به زبانی بین‌المللی نیاز داریم که آن هم عکس است و با توجه به سواد بصری شخصی، برداشت‌هایی وجود دارد و نیاز به قالب‌های مختلف نخواهیم داشت چراکه عکس گویای چندین مقاله است، بنابراین از از آثاری که این بیان تصویری را داشته باشند، استقبال می‌کنیم.

وی همچنین بیان کرد: برخی دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردند که به عکس‌هایی که مدنظرشان است، جوایزی دهند اما برای ما مهم این است که عکس روایت صحیح و تاثیرگذاری از اتفاق داشته باشد.

حیدری بیان کرد: همچنین عکس‌هایی که جلوه‌های زیبایی از همبستگی جمعی حین و بعد از جنگ را نمایان کند، برای ما مهم است و امیدواریم چنین آثاری برای ما ارسال شود، چراکه این همبستگی روایت‌ها را کامل خواهد کرد.

رسانه‌ها و خبرنگاران نگاهبانان حقیقت بودند..

هومن عظیمی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی نیز گفت: این نمایشگاه صرفا یک مجموعه عکس نیست بلکه روایت حماسه ملت ایران در برابر هجمه جهانی است که با همه توان‌شان به نبرد با مردم و افکار جمهوری اسلامی آمدند. این عکس‌ها که بخشی از آن در نمایشگاه عرضه می‌شود زبان گویای تاریخ هستند که گاهی کلمات نمی‌توانند آنها را بیان کند.

وی عنوان کرد: باید قدر عکاسان را دانست که سهم بسزایی در این ثبت تاریخی دارند. در طول جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فعالیت رسانه‌ای به صورت مستمر ادامه داشت که جای تشکر و تحسین دارند.

عظیمی همچنین اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران مثل نگاهبانان حقیقت عمل کردند در صورتی که دشمن سعی داشت با روایت‌هایی غیرصحیح مردم را دچار تشویش کنند. مطمئنا با برپایی این نمایشگاه به بیشتر دیده شدن این آثار کمک خواهد شد و عرضه جهانی این آثار می‌تواند قوانین حقوق بشری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مهمترین معیار داوری عکس‌ها؛ انتقال حس است

محمدحسین حیدری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره معیارهای داوری در این رویداد با توجه به اینکه حجم زیادی از عکس‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و همچنین هوش مصنوعی ارسال شده است، گفت: آثاری که در آنها از هوش مصنوعی استفاده شده، در بخش و گالری جداگانه نمایش داده می‌شوند و داوری هم ندارند اما آن چیزی که در عکس‌های مستند داوری می‌کنیم ابتدا به ساکن، کیفیت تصویری و موضوعی است و پس از آن، روایت صحیح و تاثیرگذار، عدم دستکاری در عکس، ارائه مفهوم بهتر در عکس‌ها و توجه و حس عکاس در زمان ثبت عکس و توانایی انتقال آن به مخاطب را در نظر خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: اینکه یک عکس بتواند آن چیزی که ما در جنگ روایت‌ها می‌خواهیم، به ما انتقال دهد، مهم است و از آنجایی که شرایط جنگی به گونه‌ای بود که عکاسان اطلاعی از حملات نداشتند که در آنجا حضور داشته باشند و متاسفانه شرایط این جنگ و خط مقدمی برای موضوع متصور نبودیم، ممکن است عکس‌هایی غیرحرفه‌ای از واقعه ارسال شده باشد اما اگر آنها بتوانند حس و روایت صحیح را انتقال دهند، به دلیل کیفیت موضوعی داشته باشد ممکن است در نمایشگاه بر عکس‌های حرفه‌ای فائق آیند. در واقع، آن چیزی که ما داوران از عکس می‌خواهیم، این است که بتواند موضوع را به صورت واضح و تاثیرگذار ارائه کند.

نمایش عکس‌هایی از ساختمان شیشه‌ای صداوسیما

بهنام زنگی در پاسخ به پرسشی درباره نمایش آرشیو عکس ساختمان شیشه‌ای صداوسیما گفت: ما از باشگاه خبرنگاران جوان و صداوسیما دعوت کردیم تا آرشیو عکس‌هایشان را از حمله رژیم صهیونسیتی به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما برای ما ارسال کنند. البته عکس‌هایی مردمی و حرفه‌ای نیز از این اتفاق داشته‌ایم.

وی در پاسخ به تکراری شدن آثار نمایشگاه این رویداد و نمایشگاه‌هایی از این دست طی ماه‌های آینده بیان کرد: تکرار ذات این نمایشگاه است چون ممکن است هر کسی از زوایه دید خود یک اتفاق را ثبت کرده باشند اما تکراری شدن قاب‌ها به تصمیم داوران برمی‌گردد. ممکن است بخش‌های دیگری در جامعه نیز در حال تدارک چنین نمایشگاهی باشند اما ما اولین رویداد هستیم. باید تاکید کنم که در مورد جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ما از تکرار استقبال می‌کنیم به شرط اینکه نقیض هم نباشد.