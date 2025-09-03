شمارش معکوس برای روزهای سخت والیبال در قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیمهای ملی والیبال ایران و قطر شامگاه چهارشنبه در سالن فدراسیون والیبال قطر برگزار شد و در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید اما عملکرد ملیپوشان انتظارات پیاتزا را برآورده نکرد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی که از عملکرد شاگردانش در دیدار دوستانه مقابل قطر راضی نبود، بلافاصله پس از پایان مسابقه حتی اجازه سرد کردن به بازیکنان را نداد و با عصبانیت آنها را به رختکن فراخواند و جلسهای فوری در پشت دربهای بسته در رختکن با آنان برگزار کرد.
گفته میشود پیاتزا در این جلسه ضمن ابراز نارضایتی خود از عملکرد شاگردانش، نکات فنی و تکنیکی لازم را به آنها گوشزد کرد و از آنها خواست با تمرکز و جدیت بیشتری در ادامه مسیر آمادهسازی برای قهرمانی جهان حاضر شوند.
وی با تأکید بر درک اهمیت رقابتهای قهرمانی جهان و شرایط حساس ایران برای حضور در این مسابقات، اعلام کرد از روز چهارشنبه سختتر و متمرکزتر تمرین خواهیم کرد تا از ۱۲ روز باقیمانده تا قهرمانی جهان حداکثر استفاده را ببریم.
مردان والیبال کشورمان صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور) استراحت دارند و از ساعت ۱۶ به وقت دوحه یک جلسه سه ساعته تمرینی را در سالن فدراسیون والیبال قطر زیر نظر کادر فنی برگزار خواهند کرد.
