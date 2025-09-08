  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

حریفان والیبال ایران در المپیک آسیایی نوجوانان مشخص شدند

حریفان والیبال ایران در المپیک آسیایی نوجوانان مشخص شدند

قرعه‌کشی مسابقات والیبال المپیک آسیایی نوجوانان انجام شد و حریفان تیم‌های ملی زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره المپیک آسیایی نوجوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود. قرعه‌کشی مسابقات والیبال این بازی‌ها انجام شد و حریفان تیم‌های ملی زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.

بر این اساس تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با تیم‌های بحرین و قطر در گروه نخست مسابقات همگروه شد.

همچنین تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی و در گروه دوم با تیم‌های چین و قطر روبرو خواهد شد.

گروه بندی مسابقات والیبال المپیک آسیایی بحرین به قرار زیر است:

زیر ۱۸ سال پسر

گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان

گروه B: ایران، چین و قطر

گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان

گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی


زیر ۱۸ سال دختر

گروه A: بحرین، ایران و قطر

گروه B: چین، هنگ کنگ و اردن

گروه C: چین تایپه، قزاقستان و اندونزی

گروه D: تایلند، کره جنوبی و فیلیپین

کد خبر 6583700
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها