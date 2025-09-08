حریفان والیبال ایران در المپیک آسیایی نوجوانان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره المپیک آسیایی نوجوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود. قرعه‌کشی مسابقات والیبال این بازی‌ها انجام شد و حریفان تیم‌های ملی زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.

بر این اساس تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با تیم‌های بحرین و قطر در گروه نخست مسابقات همگروه شد.

همچنین تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی و در گروه دوم با تیم‌های چین و قطر روبرو خواهد شد.

گروه بندی مسابقات والیبال المپیک آسیایی بحرین به قرار زیر است:

زیر ۱۸ سال پسر

گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان

گروه B: ایران، چین و قطر

گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان

گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی



زیر ۱۸ سال دختر

گروه A: بحرین، ایران و قطر

گروه B: چین، هنگ کنگ و اردن

گروه C: چین تایپه، قزاقستان و اندونزی

گروه D: تایلند، کره جنوبی و فیلیپین