به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای پرمشغله امروز، هنر پناهگاهی است برای آرامش روح. بسیاری از افراد برای رهایی از فشارهای زندگی به سراغ موسیقی میروند. اما اغلب، هزینههای بالای کلاسهای حضوری یا پکیجهای آموزشی، مانعی برای شروع این مسیر میشود. خبر خوب اینکه، وب سایت آموزش موسیقی نت به نت راهی تازه پیش روی هنرجویان گذاشته است. با پرداخت تنها ۲۲۵ هزار تومان در ماه، امکان یادگیری سازهایی چون سه تار، سنتور و تنبک به صورت جامع و حرفهای فراهم شده است.
نت به نت؛ مرجع مجازی آموزش موسیقی در ایران
«نت به نت» یکی از پیشروترین وب سایتهای آموزش موسیقی به صورت آنلاین در ایران است. از آغاز فعالیت خود، این مجموعه با تمرکز بر کیفیت آموزشی و بهره گیری از اساتید حرفهای، توانسته اعتماد هزاران هنرجو از سراسر ایران و حتی خارج از کشور را جلب کند.
در نت به نت، رسالت آموزش بر پایه انتقال دقیق و عمیق مفاهیم هنری استوار است. برای همین، هر استاد پیش از آغاز همکاری، بر اساس سوابق حرفهای و شیوه تدریس ارزیابی میشود. مجموعهای از آموزشهای متنوع برای سازهای مختلف، آموزشهای رایگان کاربردی، مقالات تخصصی و محتوای صوتی-تصویری باعث شده تا نت به نت تبدیل به مرجعی قابل اعتماد در فضای موسیقی آنلاین کشور شود.
رونمایی از قابلیت اشتراک ماهیانه در وب سایت نت به نت
قابلیت جدیدی که به تازگی در سایت نت به نت راه اندازی شده، مدل اشتراکی برای آموزش موسیقی است. در این مدل، کاربران به جای خرید جداگانه هر پکیج، میتوانند با پرداخت تنها ۲۲۵ هزار تومان در ماه، به دورههای آموزشی منتخب دسترسی پیدا کنند. این اشتراک ها در سه سطح مختلف با اسامی سه لاچنگ (۲ ماهه)، دولاچنگ (۴ ماهه) و چنگ (۶ ماهه) ارائه شدهاند.
هر سطح اشتراک، دسترسی متفاوتی به مجموعهای از آموزشها فراهم میکند و به هنرجو امکان میدهد با توجه به بودجه و علاقه مندی اش، بهترین گزینه را انتخاب کند.
این رویکرد برای آن دسته از هنرجویانی که در ابتدای مسیر یادگیری هستند یا هنوز از انتخاب ساز مورد علاقه شان مطمئن نیستند، بسیار مفید است. با این روش، دیگر نیازی به خرید گرانتر یک دوره کامل نیست؛ بلکه میتوان با هزینهای کمتر، آزمون و خطا کرد و سپس تصمیم گرفت.
چرا مدل اشتراکی آموزش موسیقی، انتخابی هوشمندانه است؟
در گذشته، یادگیری موسیقی به معنای رفت و آمدهای مداوم به آموزشگاهها، خرید کتابهای متعدد و پرداخت هزینههای بالا برای هر جلسه کلاس بود. اما امروزه، آموزش به صورت اشتراکی یک راه حل هوشمندانه برای عبور از این چالش هاست. این مدل نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است، بلکه از نظر زمانی نیز انعطاف پذیری بالایی دارد.
هنرجو میتواند در هر ساعتی از شبانه روز، بر اساس برنامه شخصی خود تمرین کند و به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشد. نیازی به هماهنگیهای مکرر، حضور در زمان و مکان مشخص، یا نگرانی بابت غیبت در جلسات نیست. آموزش در خانه، با تمرکز و راحتی بیشتر، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
مقایسه هزینه آموزش حضوری و آنلاین
اگر هزینه هر جلسه کلاس حضوری را تنها ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، برای چهار جلسه در ماه، باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. این در حالی است که در مدل اشتراکی نت به نت، با کمتر از یک سوم این مبلغ، به محتوایی به مراتب گسترده تردست مییابید. این یعنی آزادی بیشتر در یادگیری، بدون نگرانی از هزینههای سرسام آور.
آموزش سه تار در نت به نت با تدریس استاد علی اقبال
یکی از پربارترین و جامعترین دورههای آموزشی نت به نت، آموزش سه تار است. این دورهها زیر نظر استاد علی اقبال، موسس وب سایت و نوازنده و مدرس باسابقه سه تار طراحی و ارائه شدهاند. استاد اقبال بیش از دو دهه سابقهی تدریس و نوازندگی دارد و به خوبی با دغدغههای هنرجویان در سطوح مختلف آشناست.
علی اقبال، نوازندگی سه تار را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده و در ادامه فراگیری تار و مبانی ردیف موسیقی ایرانی را نزد اساتیدی چون حسین خسروی و جعفری فرد گذرانده است. از محضر استادانی همچون محمدرضا لطفی، حامد فکوری و علی قمصری نیز بهره برده است. سبک تدریس او ساده، روان و منعطف است و بر خلاقیت و لذت هنرجو از نوازندگی تأکید دارد.
دوره سه تار شامل دهها ساعت آموزش ویدئویی، تمرینهای ساختاریافته، مباحث کلیدی همچون تکنیکهای مضراب، کوک سه تار، انگشت گذاری و موارد بسیار دیگر است. همچنین مجموعهای از آموزشهای رایگان و مکمل در قالب مقالات، ویدئوهای کوتاه، تجربههای هنرجویی و تمرینهای روزانه نیز در اختیار کاربران قرار میگیرد.
ضمن اینکه آموزش تار نیز با همین کیفیت توسط علی اقبال در این مجموعه دایر است.
آموزش آهنگ برای سه تار
در بخش جذاب آموزش آهنگ سه تار در نت به نت، هنرجویان میتوانند آهنگهای محبوب و خاطره انگیز ایرانی را با سه تار بنوازند. ترانههایی چون گلنار، مرا ببوس، رسوای زمانه، عزیز جون، سلطان قلبها، سوغاتی و دهها آهنگ دیگر با رویکردی ساده و گام به گام آموزش داده میشوند. این بخش، علاوه بر ارتقای مهارت اجرایی هنرجو، باعث حفظ انگیزه و لذت بیشتر از تمرین میشود. تجربه نشان داده که نواختن یک قطعه آشنا، انگیزه و اشتیاق یادگیری را چند برابر میکند.
آموزش سنتور با استاد مصطفی رسولیان
در بخش آموزش سنتور، نت به نت با بهره گیری از تجربه استاد مصطفی رسولیان با سابقه بیش از ۳۰ سال نوازندگی، گامی جدی در آموزش اصولی این ساز اصیل ایرانی برداشته است. استاد رسولیان با سابقهای درخشان در آموزش و نوازندگی و از شاگردان استاد خدیوی (استاد خدیوی از شاگردان استاد فرامرز پایور)، محتوای دقیق و قابل اعتمادی را تهیه کرده که از سطح مقدماتی تا سطوح بالاتر را پوشش میدهد.
دورههای سنتور با آموزش کامل کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور آغاز میشود و در مرحله بعد، با آموزش کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار ادامه مییابد.
همچنین آموزشهای تکمیلی و محتوای رایگان، به مسیر یادگیری هنرجویان عمق بیشتری می بخشد.
آموزش سنتور از مبتدی تا پیشرفته به صورت ویدیویی
آموزش آهنگ برای سنتور
در کنار آموزش مبانی سنتور، بخش آموزش آهنگ برای سنتور نیز طراحی شده است. آهنگهای خاطره انگیز و دلنشینی همچون جونی جونی، روزی روزگاری، گل گندم، خوابهای طلایی، جان مریم و تعداد زیادی از آهنگهای دیگر به صورت رایگان آموزش داده میشوند. این بخش که با استقبال فراوان هنرجویان مواجه شده، به ارتقای توان اجرای قطعات آنان کمک شایانی کرده است.
آموزش تنبک با استاد امین صادق پور
نت به نت برای علاقه مندان به سازهای کوبه ای، دوره جامع آموزش تنبک را ارائه کرده که توسط استاد امین صادق پور تدریس میشود.استاد امین صادق پور با سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس، با بهره گیری از روشهای نوین آموزش، کتابهای مطرح «روش نوین آموزش تنبک» از مرتضی قاسمی (هر دو جلد) و «مقدمات تنبک نوازی» از مجید حسابی (هر سه جلد) را به صورت ویدئویی و ساختار یافته آموزش دادهاند.
مدرس این دوره، استاد امین صادق پور، با تخصص بالا در تدریس تنبک، مطالب آموزشی را به زبانی ساده و کاربردی ارائه دادهاند.
امین صادق پور، نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای چون تنبک و دف است. از سال ۱۳۷۵ فراگیری موسیقی را آغاز کرده و تاکنون از محضر استادانی چون محمد ولایتی، بیژن کامکار و سید محمدجعفر قاضی عسکر بهره مند شده است. او بیش از دو دهه سابقه تدریس در آموزشگاههای معتبر و مراکز فرهنگی را در کارنامه دارد. همچنین با گروهها و هنرمندان مختلف، در اجراهای صحنهای، جشنوارهها، برنامههای تلویزیونی و تولید آثار موسیقایی متعدد حضور داشته است. استاد صادق پور عضو خانه موسیقی و دارای مجوز تدریس و فعالیت رسمی از نهادهای فرهنگی کشور است.
در وب سایت نت به نت آموزشهای جانبی و رایگانی چون آموزش جمله سازی در تنبک برای ارتقای مهارت تکنوازی، آموزش همنوازی، انواع ریتمها و تکنیکهای اجرایی و شیرین کاریهای این ساز اصیل نیز در دسترس است تا هنرجو دیدی گستردهتر از نوازندگی تنبک پیدا کند.
آموزش تنبک از مبتدی تا پیشرفته توسط استاد امین صادقپور:
آموزش همنوازی تنبک با آهنگ
یکی از بخشهای خلاقانه آموزش تنبک در نت به نت، آموزش همنوازی تنبک با آهنگهای ملودیک است. هنرجو میآموزد چطور با شنیدن موسیقی، به صورت تجربی تنبک نوازی کند و حس ریتم را در کنار ملودیهای آشنا توسعه دهد. این مهارت برای آماده سازی هنرجو برای اجراهای گروهی و صحنهای بسیار ارزشمند است و میتواند پلی باشد میان آموزش تئوریک و اجرای واقعی.
سایر بخشهای مجموعه نت به نت
نت به نت صرفاً به آموزش ساز محدود نمیشود. در این وبسایت، دورههای آموزش خوانندگی، فن بیان، تئوری موسیقی و پادکستهای آموزشی و داستانی نیز ارائه میشود. همچنین فروشگاه اینترنتی نت به نت، بستری مطمئن برای تهیه انواع سازها با کیفیت تضمین شده فراهم کرده است.
سخن پایانی
نت به نت با مدل اشتراکی جدید خود، درهای یادگیری موسیقی را به روی طیف وسیعتری از علاقه مندان گشوده است. اکنون میتوان با تنها ۲۲۵ هزار تومان در ماه، به مجموعهای از بهترین آموزشهای موسیقی ایران دسترسی داشت؛ بدون اینکه نگران هزینههای بالا یا انتخاب اشتباه ساز باشید. از همین حالا میتوانید به نت به نت سر بزنید، اشتراک مناسب خود را انتخاب کرده و اولین قدم را در مسیر شیرین موسیقی بردارید.
