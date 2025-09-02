طرح ساماندهی اصناف فاقد پروانه در البرز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاتمی روز سه شنبه اظهار کرد: طرح ساماندهی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با همکاری کارشناسان اتحادیههای صنفی و واحد بازرسی و نظارت اصناف اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب با استفاده از ظرفیت نیروهای آموزش دیده و کارشناسان و بازرسان اتحادیههای صنفی و واحد بازرسی و نظارت اصناف استان البرز و بر اساس برنامه زمان بندی شده اجرایی شده است.
خاتمی بیان کرد: طی یک ماه گذشته تاکنون ۹۵۴ گزارش مردمی از تخلفات صنفی توسط واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز واصل شده که رسیدگی شد.
وی افزود: همچنین طی این مدت یک هزار و ۵۲۰ بازرسی از صنوف انجام شده که یک هزارو ۳۰۸ تخلف کشف و ۱۹۹ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
خاتمی تاکید کرد: پیروی و احترام به قانون نظام صنفی برای تمام فعالان صنفی امری ضرورتی انکارناپذیر است، بنابراین فعالیت صنفی خارج از قوانین به هیج عنوان پذیرفته نیست و وجهه قانونی ندارد.
وی گفت: اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارتهای پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات خواهد شد و در نهایت رضایتمندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف میشود.
گفتنی است؛ اکنون بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی و خدماتی در مرکز استان البرز فعالیت میکنند که بخشی از این واحدها فاقد پروانه کسب هستند.
