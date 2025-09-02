رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دادوستدهای امروز سه‌شنبه بازار سرمایه، بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۲۸ میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان در بیش از ۱۶۸ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۷ هزار و ۱۱و احدی در ارتفاع ۲میلیون و ۴۷۷ هزار و ۱۶۱و احد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فارس، فملی و فولاد شد، و نمادهای معاملاتی سصفها، فولاژ و دعبید بیشترین اثرگذاری منفی را بر این نماگر از خود به‌جای گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۸ میلیارد و ۷۹ میلیون ورقه به‌ارزش ۴۶ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان در ۱۳۶ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۸۵و احد رشد کرد و در ارتفاع ۲۳ هزار و ۱۹۰و احد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریا، آریان و زاگرس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فجهان، کگهر و ودی بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.