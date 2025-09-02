  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

رشد ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۴۷هزار واحدی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دادوستدهای امروز سه‌شنبه بازار سرمایه، بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۲۸ میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان در بیش از ۱۶۸ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۴۷ هزار و ۱۱و احدی در ارتفاع ۲میلیون و ۴۷۷ هزار و ۱۶۱و احد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فارس، فملی و فولاد شد، و نمادهای معاملاتی سصفها، فولاژ و دعبید بیشترین اثرگذاری منفی را بر این نماگر از خود به‌جای گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۸ میلیارد و ۷۹ میلیون ورقه به‌ارزش ۴۶ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان در ۱۳۶ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۸۵و احد رشد کرد و در ارتفاع ۲۳ هزار و ۱۹۰و احد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریا، آریان و زاگرس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فجهان، کگهر و ودی بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

کد خبر 6577566
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها