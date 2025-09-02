به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۹ تهران، از اجرای طرح ضربتی مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه تفکیک و جمعآوری پسماند خشک خبر داد و گفت: این طرح از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۷۴۰ کیلوگرم بار غیرمجاز پسماند خشک کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در جریان این طرح افزود: در همین مدت، سه دستگاه خودرو و ۱۶ وسیله شامل چرخدستیهایی که در فرآیند جمعآوری غیرقانونی پسماند فعالیت داشتند، شناسایی و توقیف شدهاند.
مهرابی با تأکید بر تداوم این طرح اظهار داشت: هدف اصلی اجرای برنامههای نظارتی و کنترلی، مدیریت بهینه پسماند، ارتقای سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز مخاطرات زیستمحیطی در سطح منطقه است.
به گفته وی شهرداری منطقه ۱۹ با جدیت در مسیر ساماندهی فعالیتهای مرتبط با مدیریت شهری گام برداشته و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه پسماند برخورد خواهد کرد.
