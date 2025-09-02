  1. جامعه
اجرای طرح ضربتی مقابله با جمع‌آوری غیرمجاز پسماند خشک در جنوب تهران

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۹ تهران از اجرای طرح ضربتی مقابله با جمع‌آوری غیرمجاز پسماند خشک در این منطقه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۹ تهران، از اجرای طرح ضربتی مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه تفکیک و جمع‌آوری پسماند خشک خبر داد و گفت: این طرح از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۷۴۰ کیلوگرم بار غیرمجاز پسماند خشک کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جریان این طرح افزود: در همین مدت، سه دستگاه خودرو و ۱۶ وسیله شامل چرخ‌دستی‌هایی که در فرآیند جمع‌آوری غیرقانونی پسماند فعالیت داشتند، شناسایی و توقیف شده‌اند.

مهرابی با تأکید بر تداوم این طرح اظهار داشت: هدف اصلی اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی، مدیریت بهینه پسماند، ارتقای سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز مخاطرات زیست‌محیطی در سطح منطقه است.

به گفته وی شهرداری منطقه ۱۹ با جدیت در مسیر ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت شهری گام برداشته و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه پسماند برخورد خواهد کرد.

