به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، ظهر سه‌شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر نمایندگی زنجان اظهار کرد: سال گذشته پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به بیش از ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل، رشدی ۲۵ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی به‌صورت ملی وصول و در تهران تجمیع می‌شود، افزود: مطابق قانون، ۵۰ درصد مالیات بر دخانیات و همچنین ۱۰ درصد از برخی عوارض وصولی به وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند تا در قالب ماده ۳۰ بین مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر شهرها توزیع شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: در سال گذشته، تخصیص‌های مربوط به تملک دارایی و اعتبارات هزینه‌ای رقم قابل قبولی داشته و در مقایسه با سال قبل رضایت‌بخش‌تر بوده است.

وی درباره وصول مالیات اصناف نیز تصریح کرد: به به دلیل شرایط اقتصادی، ناترازی‌های انرژی، نوسانات ارزی و تورم، رشد مالیات‌های اصناف استان در سال گذشته تنها یک درصد بود و زنجان پایین‌ترین رشد را در کشور ثبت کرد.

محمدی ادامه داد: در تعامل با اصناف تلاش شده است رویکرد همراهی و تبیین در پیش گرفته شود تا فشار مالیاتی منجر به تعطیلی واحدهای صنفی نشود.

وی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی و مقابله با فرار مالیاتی گفت: برخی صنوف از جمله در حوزه خدمات، به‌ویژه بخش‌هایی که تراکنش‌های نقدی بالایی دارند، بیشترین زمینه فرار مالیاتی را دارند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی در کنار اقدامات نظارتی، به دنبال فرهنگ‌سازی و اقناع عمومی است تا شهروندان اثر پرداخت مالیات در حوزه‌هایی چون امنیت، رفاه و خدمات شهری را لمس کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان یادآور شد: در سطح کشور، حدود ۶۰۰ شرکت بزرگ ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین می‌کنند، در حالی که مودیان حقیقی شامل اصناف و اجاره‌داری‌ها سهمی حدود ۱۰ درصد از سبد مالیاتی دارند.

وی خاطرنشان کرد: در استان زنجان نیز مجموع مالیات پرداختی اصناف و اجاره‌داری‌ها در سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.