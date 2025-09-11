سقوط بالابر در زنجان جان کارگر ساختمانی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی ساعت ۱۰:۳۸ صبح پنجشنبه شهروندان با تماس با مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتشنشانی (EOC) از وقوع حادثه سقوط بالابر در یک ساختمان در حال احداث در زنجان و مصدومیت شدید یک کارگر خبر دادند.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۲ (مجتمع ادارات) به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات رهاسازی فرد گرفتار و ایمنسازی محیط را انجام دادند و این عملیات در ساعت ۱۱:۵۴ به پایان رسید.
سرپرست سازمان آتشنشانی زنجان با ابراز تأسف گفت: کارگر رهاسازیشده، مردی حدود ۴۵ ساله بود که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سقوط بالابر، در دم جان خود را از دست داد.
گفتنی است، بررسی علت دقیق وقوع این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در حال انجام است.
