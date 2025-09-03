به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانی‌محمدی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید معتمدین شهر زنجان از روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهر، گفت محوطه شمالی پروژه سبزه‌میدان تا پایان تابستان تکمیل و برای استفاده عموم بازگشایی خواهد شد، در حالی که آمفی‌تئاتر این مجموعه تا آبان‌ماه آماده افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به پروژه فرهنگسرا در پارک خانواده، افزود: این پروژه با بودجه ۲۹ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲۱ هزار متر مربع احداث می‌شود و هدف از اجرای آن، ارتقای دسترسی فرهنگی و خدماتی برای ساکنان منطقه است.

شهردار زنجان همچنین از پیشرفت پروژه شهیدان کریمی خبر داد و گفت: این مجموعه شامل چند زیرپروژه از جمله رمپ جهتی، کندروها و خیابان پیرمحمدی است که طی هفته‌های آینده آماده بهره‌برداری می‌شوند.

وی افزود: احداث زیرگذر میدان مدیریت و روگذر ثمین نیز در دست اقدام است و تاکنون حدود ۳۰۰ شمع در میدان مدیریت اجرا شده است.

سلطانی‌محمدی با اشاره به طرح‌های آسفالت در سطح شهر، ادامه داد: به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، کار آسفالت شهرک نانوایان در دستور کار قرار گرفته است همچنین شهرداری زنجان برای نخستین‌بار روکش مکانیزه را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن آسفالت توزیع شده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی، ۴۰ معبر اصلی شهر آسفالت یا روکش آسفالت خواهد شد و در مدت باقی‌مانده از فصل کاری نیز ۳۰ هزار تن آسفالت دیگر مصرف می‌شود.

شهردار زنجان به پروژه بوستان شهر اشاره کرد و گفت: این مجموعه دارای ابنیه‌های متنوعی شامل پیست اسکیت، آمفی‌تئاتر، شهربازی و فضاهای فرهنگی و تفریحی است و هدف اصلی از اجرای آن بازآفرینی شهری است. وی ابراز امیدواری کرد در صورت تأمین اعتبار، این پروژه تا ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر با حضور جمعی از خیران، معتمدان و مدیران شهری انجام شد. در این بازدید، طرح‌های سبزه‌میدان، پارک خانواده و فرهنگسرای در حال احداث، پروژه شهیدان کریمی، آسفالت خیابان‌های کوی خرداد (نانوایان)، بوستان شهر و پارک بانوان مورد بررسی قرار گرفت.