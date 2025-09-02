کسب رتبه دوم کشوری در عملکرد قرآنی توسط گلستان؛ رشد ۳.۱ درصدی محافل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدوسیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ساله سازمان تبلیغات اسلامی عملکرد قرآنی استانها را بر اساس شاخصهای متنوعی از جمله کیفیت آموزش، گسترش معارف قرآن کریم، مهارتآموزی، آزمونهای تخصصی و برنامههایی نظیر زندگی با آیهها ارزیابی میکند که خوشبختانه استان گلستان امسال موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این ارزیابیها شد.
وی این موفقیت را نتیجه مشارکت و همافزایی جمعی دانست و افزود: در حوزه آموزشهای تخصصی و عمومی قرآن کریم، بالغ بر هزار و ۷۰۰ تا دو هزار نفر در ردههای مختلف آموزش دیدهاند. همچنین امسال بیش از چهار هزار و ۷۲۷ محفل قرآنی در قالب طرح زندگی با آیهها برگزار شد که نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد رشد داشته است.
قدوسیزاده همچنین با اشاره به حمایتهای مالی از مؤسسات قرآنی استان، گفت: بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به ۲۰ مؤسسه قرآنی مردمنهاد که در جشنوارههای قرآنی حائز رتبه شدهاند، تخصیص یافته است.
وی با اشاره به برنامههای آتی خاطرنشان کرد: در سال پیشرو به دنبال توسعه اثربخشتر فعالیتهای قرآنی و ارتقای فرآیند ارزیابی عملکرد هستیم و از همه فعالان، مدیران، کارشناسان و نخبگان قرآنی دعوت میکنیم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، ما را در این مسیر همراهی کنند.
