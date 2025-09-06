پیگیری ویژه برای تبدیل وضعیت ۳۵ کارگر و نوسازی خط تولید دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، یکی به موضوع تبدیل وضعیت ۳۵ نفر از کارکنان شرکت دخانیات گلستان پرداختند.
این درخواست که شامل تبدیل وضعیت ۲۰ کارگر و ۱۰ مروج و ارزیاب شرکت میشود، با موافقت و پیگیری مدیرعامل شرکت دخانیات ایران همراه بود.
استاندار گلستان در این دیدار بر اهمیت بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود کارخانهها، بهویژه کارخانههای دخانیات استان، تأکید کرد و افزود: استان گلستان بهعنوان یکی از قطبهای تولید توتون کشور، از ظرفیتهای صادراتی بالایی برخوردار است که میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت کشور ایفا کند.
طهماسبی همچنین نوسازی ناوگان تولید دخانیات در استان را ضروری دانست و اظهار کرد: برای افزایش کیفیت محصولات و بهبود شرایط تولید، نوسازی خط تولید و تجهیزات در اولویت قرار دارد.
