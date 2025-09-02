  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

انقلاب سبز در صنعت؛ تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی جهت تاب‌آوری اقتصادی

انقلاب سبز در صنعت؛ تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی جهت تاب‌آوری اقتصادی

اراک- معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال‌سازی ظرفیت تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد جبل‌عاملی ظهر سه‌شنبه در نشست روز همت اقتصادی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: با هدف کاهش فشار ناشی از ناترازی برق در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر را در اولویت اقدامات قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر اجرای پروژه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی با جدیت در حال پیگیری است.

جبل‌عاملی تصریح کرد: طرح‌های خورشیدی با ظرفیت تجمیعی یک هزار و ۵۰۰ مگاوات در بخش‌های مختلف صنعتی کشور تعریف شده که بسیاری از آن‌ها وارد مدار تولید شده‌اند.

وی ادامه داد: این اقدام بخشی از سیاست‌های جدید وزارتخانه برای مدیریت مصرف انرژی و تقویت تاب‌آوری تولید در برابر کمبود برق است.

بسته‌های حمایتی تولید پس از جنگ ۱۲ روزه با پیگیری وزارت صمت تصویب شد

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه تولید اظهار کرد: با تأکید وزیر صمت و پیگیری‌های مستمر، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای جبران آسیب‌های ناشی از بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن بر بخش تولید، تدوین و اجرایی شده است.

وی افزود: در همین راستا، ظرفیت‌سازی‌های جدیدی در سطح ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها نیز انجام گرفته و بخشی از اختیارات به استانداران تفویض شده تا فرآیند تصمیم‌گیری برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.

جبل عاملی به توافقات صورت‌گرفته میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی و ارزی مورد نیاز تولید اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌ها، امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور برای حمایت از بخش تولید فراهم شده است.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی تالار دوم در بازار مبادلات ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند بدون نیاز به تشریفات اداری پیشین، ارز را به‌صورت مستقیم با یکدیگر مبادله کنند.

جبل عاملی تاکید کرد: این اقدام هم موجب تسریع در فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شده و هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور را افزایش داده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها در حوزه انرژی، حاصل مشکلات ساختاری انباشته از سال‌های گذشته است که اکنون به صورت ملموس‌تری خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: با این حال، رویکرد وزارتخانه بر این است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همراهی سایر دستگاه‌ها، روند بهبود مستمر در مسیر پایداری تولید صنعتی ادامه یابد.

کد خبر 6577532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها