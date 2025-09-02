به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد جبل‌عاملی ظهر سه‌شنبه در نشست روز همت اقتصادی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: با هدف کاهش فشار ناشی از ناترازی برق در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر را در اولویت اقدامات قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر اجرای پروژه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی با جدیت در حال پیگیری است.

جبل‌عاملی تصریح کرد: طرح‌های خورشیدی با ظرفیت تجمیعی یک هزار و ۵۰۰ مگاوات در بخش‌های مختلف صنعتی کشور تعریف شده که بسیاری از آن‌ها وارد مدار تولید شده‌اند.

وی ادامه داد: این اقدام بخشی از سیاست‌های جدید وزارتخانه برای مدیریت مصرف انرژی و تقویت تاب‌آوری تولید در برابر کمبود برق است.

بسته‌های حمایتی تولید پس از جنگ ۱۲ روزه با پیگیری وزارت صمت تصویب شد

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه تولید اظهار کرد: با تأکید وزیر صمت و پیگیری‌های مستمر، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای جبران آسیب‌های ناشی از بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن بر بخش تولید، تدوین و اجرایی شده است.

وی افزود: در همین راستا، ظرفیت‌سازی‌های جدیدی در سطح ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها نیز انجام گرفته و بخشی از اختیارات به استانداران تفویض شده تا فرآیند تصمیم‌گیری برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.

جبل عاملی به توافقات صورت‌گرفته میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی و ارزی مورد نیاز تولید اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌ها، امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور برای حمایت از بخش تولید فراهم شده است.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی تالار دوم در بازار مبادلات ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند بدون نیاز به تشریفات اداری پیشین، ارز را به‌صورت مستقیم با یکدیگر مبادله کنند.

جبل عاملی تاکید کرد: این اقدام هم موجب تسریع در فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شده و هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور را افزایش داده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها در حوزه انرژی، حاصل مشکلات ساختاری انباشته از سال‌های گذشته است که اکنون به صورت ملموس‌تری خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: با این حال، رویکرد وزارتخانه بر این است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همراهی سایر دستگاه‌ها، روند بهبود مستمر در مسیر پایداری تولید صنعتی ادامه یابد.