رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاه‌های مختلف رونمایی شد.

محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر مبنای سند ارزیابی ریسک، از طریق یک سامانه بر حسن اجرای برنامه اقدام نظارت کند.

وی با بیان اینکه سامانه مکبا با راهبرد شفافیت، هماهنگی و اعتماد ملی طراحی شده، تصریح کرد: پایش لحظه‌ای و برخط اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها، ایجاد امکان گزارش‌گیری هوشمند و مقایسه بین نهادهای مسئول، نمایش شاخص‌های پیشرفت و میزان انطباق آن با قانون به‌صورت شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و فعال‌سازی هشداردهی سریع در صورت تأخیر یا انحراف از برنامه‌ها، از اهداف کلیدی طراحی این سامانه است.

وی ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی ملی میان تمامی دستگاه‌های متولی و امکان شناسایی دقیق و ارائه گزارش بر خط از مشکلات، چالش‌ها و محدودیت‌ها و موانع موجود را از دیگر اهداف طراحی این سامانه برشمرد.

امیری با اشاره به اینکه «برنامه اقدام» یک سند ملی الزام‌آور است، تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه مکنا، مرکز اطلاعات مالی ابزاری برخط برای کنترل اجرای برنامه اقدام در اختیار خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، با اجرای برنامه اقدام و کنترل و پایش آن توسط سامانه مذکور، کشور وارد مرحله‌ای تازه از حکمرانی یکپارچه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود، مرحله‌ای که در آن سیاست‌گذاران، تصمیم گیران، ناظران و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در یک بستر مشترک، پیشرفت‌ها را مشاهده، انحرافات را شناسایی و اجرای تکالیف قانونی را به‌صورت شفاف ارزیابی کنند.