به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطان‌محمدی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات اظهار کرد: مجموعه شهرداری از دو ماه گذشته در تدارک شادواره شهروندی برای توسعه نشاط اجتماعی در شهر است.

وی با اشاره به برگزاری شادواره شهروندی از روزهای گذشته در مجموعه پارک بانوان ابراز کرد: تلاش شده تا بعد ار خاتمه شادواره هجدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی کلید بخورد.

شهردار زنجان با تاکید بر اینکه باید به هر بهانه‌ای فضای شاد برای شهروندان فراهم کنیم، عنوان کرد: تلاش داریم با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها بحث گردشگری شهر را در عرصه ملی معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از حوزه صنایع دستی سعی خواهیم کرد فضای مناسبی را در مجموعه سبزه‌میدان در اختیار هنرمندان و فروشندگان قرار دهیم.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه اولین دوره حلواپزان در کارخانه کبریت به احرا درآمد، ابراز کرد: سعی داریم رویدادها ماهانه برگزار شود و زنجتن در حوزه نشاط اجتماعی به عنوان الگو در کشور معرفی شود.

وی در مورد ساماندهی منطقه گاوازنگ تصریح کرد: گاوازنگ در محدوده شهر قرار ندارد اما با توجه به مراجعات مردم و برای رعایت حال شهروندان درخواست تحویل این منطقه به شهرداری را ابلاغ کردیم و منتظر واگذاری هستیم.