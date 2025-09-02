به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه روز سه شنبه یازدهم شهریورماه هیئت عمومی این دیوان، ضمن بیان مؤلفه‌های فوق، خاطرنشان کرد: تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث و یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌سازد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان این‌که مردم ایران نشان داده‌اند که پای حق و پرچم ولایت ایستاده‌اند تصریح کرد: حضور و ایستادگی مردم، کشور را حفظ کرده و از دچار شدن به سرنوشت برخی کشورهای منطقه ایمن داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در این نشست با اشاره به این‌که رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و پیوند مستحکم میان تمدن کهن و درخشان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله علمی ورزشی می‌درخشند و اخیراً نیز اخذ مدال طلای جهانی برای گروه المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و همچنین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشور در جهان، باعث شادی و غرور ایرانیان شد. امید که با خدمت صادقانه و ادای دین به این ملت شریف و مقاوم، بتوانیم ایشان را شاد کنیم.

وی با اشاره به جنایاتی که در برخی کشورهای جهان در حال رخ دادن است گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایاتی در حق فلسطینیان روا داشته‌اند که قابل وصف نیست و در این میان کشورهای اروپایی مدعی تمدن و به اصطلاح مدافعان حقوق بشر، از آنها حمایت می‌کنند. اروپاییان سابقه‌ای چند صدساله در استعمار و زورمداری دارند و نمونه‌های تاریخی آن را به خوبی در تاریخ فرانسه، انگلیس و سایر مدعیان، می‌توان یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری مظلومیت اسلام در عصر کنونی و فریاد بلند این مظلومیت در جهان اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه قدرت در دست زورمدارانی است که به هیچ‌یک از قواعد انسانی و اخلاقی پایبند نیستند؛ اما در عین حال خدا را شاکر هستیم که در این کشور، پرچم ولایت و امامت برافراشته است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین در ابتدای این جلسه ضمن تبریک آغاز امامت خاتم‌الاوصیا (عج) به همه پیروان امامت و ولایت و منتظران حکومت عدل جهانی اظهار کرد: وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداه، ذخیره‌ای است که خداوند برای نجات بشریت قرار داده است. وی همچنین افزود: هر چند عمر و دوران امامت امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، کوتاه بود؛ اما این دوران در تاریخ شیعه بسیار پربار به شمار می‌رود و این امامان همام، بستر و زمینه ترویج و گسترش تفکر و اندیشه تشیع علوی را فراهم کردند؛ لذا از اهمیت این دوران، نباید غافل شد چرا که پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) و پایه‌گذاری حکومت اسلامی توسط ایشان و مبتنی بر آیات وحی، جریانات انحرافی مانع شدند که این حکومت در مسیر درست خود قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: پس از شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) نزدیک به ۲۵۰ سال، جامعه و حکومت‌های جائر بنی‌امیه و بنی‌عباس تحمل حکومت اسلامی بنیان‌گزاری شده توسط پیامبر اکرم (ص) را نداشتند و هر یک از یازده امام معصوم علیه السلام را به نحوی به شهادت رساندند؛ اما خداوند حجت خویش و حضرت صاحب عصر (عج) دوازدهمین امام را از شر دشمنان و کید ایشان حفظ کرده است تا زمانی که اجازه ظهور به ایشان دهد.

رئیس دیوان عالی کشور پیروان تمامی مذاهب را به نوعی قائل به آمدن منجی آخرالزمان دانست و اظهار کرد: این موضوع در مذهب تشیع از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ چرا که روایت‌ها و احادیث شیعیان نام و مشخصات ایشان را به دقت نقل کرده‌اند. خداوند او را ظاهر می‌کند، او که شبیه‌ترین مردم به چهره و اخلاق پیامبر است، خواهد آمد و زمین را که مملو از ظلم و جور و جنایات ظالمان و ستمگران شده است، پاک و پرچم عدل و داد را برافراشته می‌سازد.

در ادامه این جلسه گزارش پرونده‌های اصراری – حقوقی قرائت شد.

در گزارش پرونده اول با موضوع محاسبه پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به شرح یوم الاداء مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه فوت راننده مقصر حادثه به شرح یوم الاداء با استناد به رأی وحدت رویه ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.

در گزارش پرونده دوم با موضوع مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به قیمت یوم الاداء مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه جراحات و نقض عضو راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.