سرپرست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمد تقی کرمی را به عنوان سرپرست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به محمد تقی کرمی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن مؤسسه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

محمد تقی کرمی قهی، دارای دکتری تحصصی مطالعات زنان و عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد و پژوهشگر در حوزه‌های دین، فلسفه علوم اجتماعی و مطالعات زنان و خانواده است.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از تلاش‌ها و زحمات سعید غیاثی ندوشن رئیس سابق مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در زمان تصدی مسئولیت این مؤسسه قدردانی کرد.