حجازی: امروز بیش از هر زمان به تبلیغ فرهنگ مهدویت نیاز داریم

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوطالب حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش فرهنگی به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) خبر داد و گفت: این مراسم با حضور بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، استادان، دبیران، مدیران و امور بانوان ادارات، اعضای شورای سادات و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وی افزود: در این همایش که با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و ارتقای معرفت نسبت به حضرت امام مهدی (عج) برگزار شد، مداحی و مولودی‌خوانی اجرا گردید و سخنرانی‌هایی در خصوص اهمیت امامت و جایگاه حضرت ولی عصر (عج) ایراد شد.

حجازی با اشاره به برگزاری مراسم مشابه در شهرستان املش گفت: فردا نیز مجلس ویژه‌ای با حضور فرماندار و امام جمعه املش برگزار خواهد شد که مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود در آنجا نماینده ما خواهد بود و انتظار می‌رود مردم این منطقه نیز در این مراسم پرشور حضور یابند.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش‌ها، تبلیغ و تبیین مهدویت به ویژه در شرایط حساس کنونی است.

وی تأکید کرد: مراجع تقلید به عنوان نایب امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، محور مشروعیت نظام اسلامی ما هستند و استحکام ولایت، پایه و اساس این نظام مقدس را تشکیل می‌دهد.

حجازی ادامه داد: هر اندازه در خصوص امامت حضرت مهدی (عج) و ولایت فقیه سخن گفته شود، به تقویت بنیان‌های نظام و ارتقای آگاهی مردم کمک خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: اصول و قوانین مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبری نظام را بر عهده دارند.

وی در پایان از همه به ویژه رسانه‌ها و خبرنگاران فعال در این حوزه تشکر و قدردانی کرد و از آنها خواست تا در انعکاس برنامه‌های مرتبط با مهدویت همکاری بیشتری داشته باشند.