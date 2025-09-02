خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت و موعود انبیای الهی حضرت صاحب‌الزمان (عج) است که ظهورشان پایان‌بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی در سرتاسر زمین خواهد بود بنابراین شیعیان و منتظران امام زمان (عج) این روز مهم را که عید بیعت است جشن گرفته و با حضرت پیمانی مجدد می‌بندند و معرفت خود را نسبت به حضرت بالا می‌برند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با کارشناسان دینی در چهارمحال و بختیاری درباره امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، عصر غیبت و ظهور ایشان به گفتگو بنشینیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ۹ ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت امام عصر (عج) در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل غیبت طولانی امام زمان (عج)، اظهار کرد: غیبت حضرت از منظر روایات شیعه، یک موضوع عمیق و چندوجهی است که شامل حکمت‌های الهی و ابتلائات انسانی است و یکی از مهم‌ترین دلایل، حفظ جان امام (ع) از خطر دشمنان است.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اگر امام (ع) ظاهر می‌شدند جان ایشان در خطر بود و دشمنان سعی در از بین بردن ایشان داشتند، ادامه داد: این موضوع شبیه به غیبت حضرت موسی (ع) است که برای حفظ جان از فرعون پنهان شدند که این مهم در روایاتی از امام صادق (ع) نیز تأکید شده است.

چرایی غیبت طولانی امام عصر (عج)

بیگی با بیان اینکه بر طبق روایات غیبت حضرت یک آزمایش و امتحان بزرگ برای شیعیان است، تصریح کرد: در دوران غیبت، میزان ایمان، صبر، استقامت و پایداری شیعیان در دین و انتظار فرج سنجیده می‌شود و تنها کسانی که ایمان قوی و یقین راسخ دارند از این امتحان سربلند بیرون می‌آیند.

وی آماده نبودن جامعه بشری برای پذیرش حکومت عدل را نیز از دیگر دلایل طولانی شدن غیبت دانست و توضیح داد: امام (ع) زمانی ظهور می‌کنند که جامعه بشری در اوج بلوغ و آمادگی فکری و عملی بتواند حکومت جهانی عدل الهی را بپذیرد و یاری کند. تا زمانی که آمادگی لازم وجود نداشته باشد و مردم قدردان حضور حضرت نباشند، ظهور محقق نمی‌شود لذا عدم آمادگی مردم و نه فقط عدم آمادگی امام (ع)، علت اصلی غیبت است.

کارشناس مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی قم با تصریح اینکه دغدغه امام زمان (عج) برای هدایت جامعه در دوران غیبت موضوعی کلیدی و البته قابل توجه است، ادامه داد: با اینکه ایشان به صورت مستقیم حضور ندارند اما راه‌های هدایت ایشان در عصر غیبت حتی در غیاب حضور فیزیکی بسیار ظریف و دقیق است که این دغدغه را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد.

دغدغه امام زمان (عج) برای راهبری جامعه در عصر غیبت

بیگی حفظ دین و مکتب را یکی از دغدغه‌های حضرت بیان و تصریح کرد: ایشان دغدغه‌مند هستند که در غیابشان اصول و فروع دین، معارف الهی و سیره اهل بیت (ع) تحریف یا به فراموشی سپرده نشود و هدایت جامعه در این راستا به معنای پاسداری از میراث گرانبهای پیامبر (ص) و ائمه (ع) است.

وی تربیت و هدایت شیعیان را دغدغه دیگر حضرت دانست و ادامه داد: ایشان دغدغه‌مند تربیت و هدایت معنوی کسانی است که به مکتب اهل بیت (ع) ایمان دارند که این هدایت از طریق علما، نایبان خاص در دوران غیبت صغری و به طور کلی‌تر، از طریق معارف ناب و تعالیم نورانی که از ایشان به ما رسیده است صورت می‌گیرد. ایشان می‌خواهند پیروان در مسیر کمال و تقوا و خودسازی گام بردارند.

بیگی در خصوص مقابله با انحرافات و شبهات به عنوان دغدغه دیگر حضرت، گفت: جامعه در دوران غیبت همواره با شبهات، انحرافات فکری و عقیدتی و وسوسه‌های شیطانی روبرو است لذا امام (عج) دغدغه دارند که امت اسلامی در دام این انحرافات نیفتند و راه حق را گم نکنند. هدایت در این زمینه، شامل تبیین معارف صحیح و دفع شبهات است که این وظیفه بر عهده علما و مبلغان دین قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل دینی ایجاد آمادگی برای ظهور را از دیگر دغدغه‌های حضرت عنوان کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی آماده‌سازی جامعه برای ظهور و استقرار حکومت عدل جهانی است که این آمادگی صرفاً سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه آمادگی فرهنگی، اخلاقی و معنوی را نیز شامل می‌شود تا جامعه پذیرای عدالت و هدایت حقیقی باشد.

ره‌آوردهای باور به مهدویت در ساحت‌های فردی و اجتماعی

بیگی در خصوص اصل اصیل مهدویت، تأکید کرد: مهدویت یکی از مهم‌ترین اصل‌های اندیشه تشیع است که در عصر غیبت، استمرار تعلیمات ناب اسلامی و شیعی را در جوامع مسلمان سبب شده و راه پیش روی بشریت و آینده آنان را تا پایان تاریخ روشن ساخته است.

وی ادامه داد: این اصل امیدبخش، حرکتی از سرچشمه توجه به امام و هادی و راهبری زنده و آسمانی اما در پس پرده غیب است و باور به مهدویت، به ویژه در دوران غیبت و مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فردی، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت روان افراد داشته باشد.

بیگی اظهار کرد: باور به مهدویت باعث تقویت امیدواری و تقلیل ناامیدی در مواجهه با سختی‌ها، ناملایمات شده و احساس ناتوانی را از بین می‌برد، این باور به عنوان یک لنگرگاه روانشناختی عمل می‌کند و مانع فرو رفتن فرد در ناامیدی و افسردگی می‌شود. این امیدواری به فرد انگیزه می‌دهد تا در شرایط دشوار به تلاش و مقاومت خود ادامه دهد.

وی اشاعه معنویت و اخلاق در جامعه را از دیگر دستاوردهای باور به مهدویت دانست و گفت: آموزه‌های مهدوی بر تزکیه نفس، خودسازی و پایبندی به فضائل اخلاقی تأکید دارند که این تعالیم می‌توانند به ارتقای سطح معنویت و اخلاق در جامعه کمک کرده و افراد را به سوی کمال انسانی هدایت کنند.

بیگی بیان کرد: مهدویت همچنین عامل وحدت بشریت بوده و با ظهور امام زمان (عج)، جوامع انسانی از تفرقه و اختلافات نجات یافته و حول محور یک هدف مشترک، یعنی تحقق ارزش‌های الهی، متحد خواهد شد. این آموزه، پیام‌آور همبستگی و همدلی در میان تمام انسان‌هاست.

بیگی در خصوص خودآگاهی و مسئولیت‌پذیری به عنوان دیگر ره‌آورد مهدویت، ادامه داد: انتظار ظهور صرفاً یک انتظار منفعلانه نبوده بلکه همراه با آمادگی فردی و اجتماعی است که این آمادگی انسان‌ها را به خودآگاهی بیشتری نسبت به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال جامعه و تاریخ رهنمون می‌سازد.

وظایف امت برای تحقق ظهور امام عصر (عج)

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این پرسش که امت برای تحقق ظهور چه رسالتی دارد، گفت: اولاً باید آمادگی فردی اتفاق بیفتد یعنی انسان‌ها با اخلاق خوب، علم و عمل صالح به خودسازی برسند و همچنین هر فردی تا می‌تواند شناخت خود را نسبت به امام زمان (عج) و وظایف منتظران بالا ببرد و برای ظهور مداومت بر دعا برای فرج داشته باشد.

بیگی آمادگی اجتماعی و فرهنگی را نیز یادآور شد و افزود: اصلاح جامعه با امر به معروف و نهی از منکر در تمام سطوح، مبارزه با ظلم و فساد و تلاش برای برپایی عدالت از جمله رسالت‌های اجتماعی برای تحقق ظهور هستند.

وی ادامه داد: همچنین فرهنگ‌سازی برای ظهور با ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار و نیز آمادگی برای ظهور در میان عموم مردم به خصوص نسل جوان، ایجاد اتحاد و همبستگی، کنار گذاشتن اختلافات و ایجاد انسجام در میان مؤمنان از دیگر بایسته‌ها است.

بیگی در خصوص نشانه‌های ظهور با تأکید بر اینکه در منابع اسلامی به ویژه در روایات شیعه به نشانه‌هایی اشاره شده است، گفت: علائم قطعی شامل نشانه‌های قطعی و ناگزیر هستند و وقوع آن‌ها قبل از ظهور حتمی است که از جمله خروج فردی از یمن که مردم را به سوی حق دعوت می‌کند و خروج فردی از بنی‌امیه در منطقه شام که فساد و تباهی گسترده‌ای را به وجود می‌آورد و نیز صیحه آسمانی در متون اسلامی آمده است.

آیا ظهور نزدیک است؟

وی اظهار کرد: اینکه در فضای مجازی مطرح می‌شود نشانه‌های ظهور یکی پس از دیگری در حال آشکار شدن هستند و ظهور نزدیک است، یک موضوع تکراری در طول تاریخ اسلام بوده است یعنی بسیاری از افراد در طول قرون مختلف، با دیدن برخی اتفاقات و روایات، احساس کرده‌اند که ظهور نزدیک است.

بیگی ادامه داد: بسیاری از نشانه‌ها خاصه نشانه‌های غیرحتمی، قابلیت تفسیرهای متعدد و مختلفی دارند و آنچه امروز در دنیای مدرن مثلاً در عرصه مد، پیشرفت تکنولوژی، بحران‌های اقتصادی، یا درگیری‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد، ممکن است در گذشته به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌شد.

وی با بیان اینکه زمان دقیق ظهور امام زمان (عج) را تنها خداوند متعال عالم است و هیچ‌کس از آن اطلاع ندارد، تصریح کرد: روایات بر این نکته تأکید دارند که نباید برای زمان ظهور تعیین وقت کرد لذا فضای مجازی می‌تواند بستری برای انتشار سریع اطلاعات اما گاهی شایعات و تفاسیر نادرست باشد و بدون بررسی دقیق منابع و وثوق روایات، پذیرش هر خبری مبنی بر نزدیکی ظهور می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

این کارشناس مسائل دینی بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه منتظران در عصر کنونی تلاش برای اصلاح جامعه، مقابله با ظلم، ترویج عدالت و آماده‌سازی خود و دیگران از نظر اعتقادی و عملی برای ظهور است.

چرا امامت امام زمان (عج) را جشن می‌گیریم

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله جمشیدی، معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی اهمیت آغاز امامت امام زمان (عج)، اظهار کرد: جشن گرفتن در امنیت و عافیت برای مناسبتی که فلسفه و اهمیت آن را نمی‌دانیم، معرفت‌افزا نخواهد بود و چه بسا کاری حساب نشده باشد.

جمشیدی با ذکر اینکه محبان و شیفتگان امام عصر (عج) باید معرفت خود را نسبت به ضرورت و برکات امامت حضرت برای جامعه بشری و نیز رسالت و وظیفه خود در عصر غیبت افزایش دهند، ادامه داد: زمانی که امیرالمومنین علی (ع) حکومت را در دست گرفتند، مردم جشن گرفتند و شادی کردند و با شور و شوق زائدالوصف ایشان را بر مسند حکومت نشاندند اما در کنار این شادی‌ها، از جایگاه و ماهیت امام در جامعه اسلامی غافل بودند و لذا هم امام (ع) را شهید کردند و هم خودشان دچار بلاهای سختی چون آمدن حجاج بن یوسف ثقفی بر صدر حکومت شدند.

این کارشناس مسائل دینی با تصریح اینکه معرفت نسبت به امام (ع) مسئله مهمی است، گفت: امام علی (ع) در حکمت ۹۷ نهج‌البلاغه در مورد یکی از خوارج که به زیبایی قرآن و نماز شب می‌خواند اما نسبت به امام (ع) شناخت نداشت فرمودند: «نَوْمٌ عَلَی یَقِینٍ، خَیْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِی شَکٍ» یعنی خواب در یقین بهتر از نماز در شک و تردید است؛ لذا انسان نماز و دعایش باید از روی اعتقاد و معرفت باشد.

جمشیدی با ابراز تأسف از رواج برخی شبهات ناشی از عدم معرفت به امام زمان (عج) اظهار کرد: مثلاً برخی‌ها قائلند در زمان ظهور حضرت، برخورد سخت و شدید با غافلان و گناهکاران خواهند داشت و این باعث ترس و وحشت مردم می‌شود در حالی که اینها به گفته حافظ «قول صاحب‌غرضان» و از ساحت امام عصر (عج) دور است.

وی ادامه داد: ترسیم چنین فضایی از ظهور حضرت باعث بی رغبت شدن برخی‌ها برای امام (ع) می‌شود لذا یاران امام زمان (عج) باید نسبت به حضرت معرفت پیدا کنند تا دعا و مناجات آنان برای فرج حضرت، دعای واقعی باشد.

معرفت‌افزایی؛ رسالت مهم منتظران ظهور

جمشیدی با تأکید بر اینکه مسجدی‌ها و هیئتی‌ها و مؤمنان صالح و متعهد باید هوای کسانی را داشته باشند که آلوده به برخی گناهان هستند، ادامه داد: اینها دشمنی با خدا ندارند و گاه از روی بی‌خبری گرفتار می‌شوند.

وی افزود: امیرالمومنین در این خصوص در حکمت ۳۷۷ فرمودند: بر بهترین کسان این امت هم از عذاب خدای ایمن مباش، زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «از مکر خداوند جز زیانکاران ایمن نیستند» و بر بدترین کسان این امت، از رحمت خداوند مأیوس مباش که خدای تعالی فرموده است: «هر آینه از رحمت خدا جز کافران نومید نگردند».

جمشیدی با یادآوری اینکه گناه باعث دشواری دسترسی به امام زمان (عج) می‌شود، توضیح داد: گناه باعث عقب افتادن گناهکار از رشد و تعالی و دور شدن از ائمه (ع) و اولیای الهی می‌شود با این حال انسان نباید از رحمت خدا غافل شود و بر برخی تصورات غلط در خصوص زمان ظهور امام عصر (عج) دامن بزند یا باور کند.

معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد با تصریح اینکه امام (ع) همچون پیامبر (ص) رحمة للعالمین است، افزود: ائمه (ع) جلوه احسان، مهربانی، بخشش، نعمت و مغفرت پروردگار هستند لذا هر کسی که امید به اصلاحش باشد، مشمول شفاعت امام (ع) در دنیا و آخرت قرار می‌گیرد.

جمشیدی با تأکید بر اینکه یاران امام (ع) در عهد ظهور آنانی هستند که در دنیا مراقب هوی و هوس بودند، گفت: سربازان امام عصر (عج) کمتر سراغ محرمات می‌روند و در زندگی خود گوش به فرمان اوامر الهی بوده و اعتقاد و عمل درستی دارند.

وی در پایان گفت: لازمه ماندن در رکاب امام زمان (عج) و پای کار ایشان بودن این است که هم در ساحت اعتقادی و هم عملی مطیع اوامر الهی باشیم. معرفت خود را نسبت به امام (ع) افزایش دهیم و در ساحت عملی نیز اهتمام کنیم.

جهان امروز محتاج امام (عج) است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد داستانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و با اشاره به اینکه اگر آقا بالای سر جهان بشری باشد و آن را مدیریت کند، جهان بهترین جای امن برای زیستن خواهد بود، اظهار کرد: در احادیث و روایات داریم که می‌گویند امام عصر (عج) وقتی ظهور کنند، مدینه فاضله در جهان برقرار می‌شود.

مدرس حوزه و دانشگاه با ذکر اینکه بر طبق حدیثی از امام علی (ع) یاران مهدی (عج) جوان هستند، ادامه داد: گر جوان ما اوضاعش آشفته است و بشر امروز سطح دغدغه‌اش چاقی یا لاغری حیوان خانگی‌اش است در حالی که روزانه صدها هزار نفر از گرسنگی جان می‌بازند علت آن است که عده‌ای بالای سر جهان قرار گرفتند که جز به منافع خودشان فکر نمی‌کنند.

داستانپور بیان کرد: جهان امروز دم از حقوق بشر می‌زند اما در برابر قتل عام مردم بی‌پناه غزه که تحت جنایات آشکار رژیم غاصب صهیونی قرار دارند، واکنشی ندارد و صدای هیچ کسی در نمی‌آید.

وی با اشاره به اینکه تک‌تک ما در قبال کمک به ظهور امام زمان (عج) وظیفه داریم، افزود: همین که بی‌خیال نباشیم، دعا کنیم، دغدغه داشته باشیم و کاری در حد بضاعت برای حضرت کنیم، ایشان هم هوای ما را خواهند داشت.

داستانپور اظهار کرد: سرباز امام زمان (عج) همواره در برابر ظلم‌هایی که به مستضعفان در جهان می‌شود، بی‌دغدغه نیست و خودش را گرفتار مادیات دنیایی نکرده و بی‌خیال نیست.

وی با تأکید بر اینکه سرباز امام زمان (عج) دل دشمنان حضرت را خون می‌کند و مایه دلگرمی دوستان حضرت است، افزود: دنیایی که بدون آقا بالاسر مانده منتظر ظهور آقایی است که به تعبیر امیرالمومنین (ع) جوانی راست قامت است که چهره‌ای زیبا و مویی نیکو دارد که بر شانه‌هایش فرو ریخته و درخشندگی چهره‌اش بر سیاهی موهای محاسن و سرش غلبه می‌کند.

داستانپور با تأکید بر اینکه سربازان امام عصر (عج) همواره برای ظهور حضرت دعا می‌کنند، اظهار کرد: از خدا باید مطالبه کنیم و بخواهیم و راز و نیاز کنیم تا ظهور اماممان را برساند لذا باید همه ما خاصه جوانان وقت بیشتری از عمرمان را صرف امام (ع) کنیم.

کلید ظهور مهدی (عج) در دست جوانان است

وی با تأکید بر اینکه عشق امام زمان (ع) در قلوب منتظران قوی‌تر از وسوسه‌های شیطان است، تصریح کرد: هر یک از ما می‌توانیم اعمال عبادی و نماز و دعا و هیئت و مسجد رفتنمان و حتی امور روزمره خود را به نیت تعجیل در ظهور حضرت انجام دهیم و هر لحظه این دغدغه را داشته باشیم و برای سلامتی حضرت همیشه دعا کنیم.

این مدرس حوزه و دانشگاه رنگ و بوی امام زمانی دادن به زندگی را دلنشین و گوارا دانست و افزود: کسی که بعد از نمازش برای حضرت دعا می‌کند یا در خلوت‌های خود گاهی با حضرت صحبت می‌کند یا معرفت خود را نسبت به ایشان افزایش می‌دهد زندگی معنوی شیرین و آرامی را تجربه می‌کند و عنایت امام (ع) شامل حالش می‌شود.

داستانپور با یادآوری اینکه کلید ظهور حضرت مهدی (عج) در دستان منتظران خاصه جوانان است، گفت: اگر آقا ظهور کند، دنیا گلستان می‌شود و حیف است چنین گلی داشته باشیم و در کویر برهوت با انواع ناملایمات و زجرها زندگی کنیم و به جای رایحه این گل خوشبو مجبور به تحمل بوی فسادها و آلودگی‌ها باشیم.

وی در پایان گفت: از امروز عهد ببندیم هر جا نشینیم و برخاستیم و هر جا امام زمان (عج) را یاد کردیم، ذکر «اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان» را تکرار کنیم.