تست تنفس برای تشخیص دیابت در راه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که یک تست تنفس آزمایشی، بیماران دیابت نوع ۲ را بر اساس بازدم آنها از افراد سالم تشخیص داد.

«هوانیو چنگ»، محقق ارشد و استادیار علوم مهندسی و مکانیک در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این حسگر فقط نیاز دارد که شما در یک کیسه نفس بکشید، حسگر را در آن فرو کنید و چند دقیقه برای دیدن نتیجه صبر کنید.»

محققان گفتند که اگر این آزمایش اعتبارسنجی شود، می‌تواند ساده‌تر از آزمایش خون پیچیده و کارهای آزمایشگاهی باشد که اکنون برای تشخیص دیابت مورد نیاز است.

این حسگر «استون»، یک محصول جانبی شیمیایی تولید انرژی در بدن انسان، را تشخیص می‌دهد.

محققان گفتند که نفس همه حاوی استون است، اما افزایش سطح استون نشان می‌دهد که فرد مبتلا به دیابت است. محققان این حسگر را در معرض بازدم ۵۱ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ و ۲۰ داوطلب سالم قرار دادند که همگی در کیسه‌های فویل آلومینیومی بازدم می‌کردند.

نتایج نشان داد که حسگر نسبت به افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ واکنش متفاوتی نشان داد.

علاوه بر این، پاسخ حسگر با سطح قند خون شرکت‌کنندگان ردیابی شد. چنگ گفت: «این نشان می‌دهد که این حسگر ممکن است به اندازه کافی قدرتمند باشد تا به ردیابی منظم سطح قند خون کمک کند.»

چنگ افزود: «اگر بتوانیم درک بهتری از چگونگی تغییر سطح استون در تنفس با رژیم غذایی و ورزش داشته باشیم، همانطور که نوسانات سطح گلوکز را بسته به زمان و آنچه فرد می‌خورد، می‌بینیم، فرصت بسیار هیجان‌انگیزی برای استفاده از این حسگر برای کاربردهای بهداشتی فراتر از تشخیص دیابت خواهد بود.»

محققان در مرحله بعدی قصد دارند حسگر را بهبود بخشند تا بتوان آن را مستقیماً زیر بینی فرد استفاده کرد یا به داخل ماسک متصل کرد تا استفاده از آن آسان‌تر شود.