به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی عصر سه شنبه در همایش ملی یوز با حضور رئیس سازمان محیط زیست در محل فرمانداری شاهرود با بیان اینکه سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حفاظت از یوز در محدوده تردد عباس آباد به میامی انجام شده است، ابراز داشت: هدف از مجموعه اقدامات کمک به بقا و ادامه نسل یوزپلنگ آسیایی است.

وی با بیان اینکه طبق تعهدات وزارت راه ۲۶ کیلومتر مسیر تردد یوز فنس کشی می‌شود، افزود: این طرح هم اکنون در حال اجرا است که امیدواریم تا دو ماه آینده تکمیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه در اولین گام تلاش شد تا با همراهی پلیس راه مجوز کاهش سرعت در مسیر تردد یوز گرفته شود، ابراز داشت: سرعت خودرو به ۹۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یافت.

عمیدی با بیان اینکه ۲۰۸ پایه روشنایی در مسیر تردد یوز نصب شد، تصریح کرد: این روشنایی دید بهتری به رانندگان داده و باعث کاهش تصادفات می‌شود.

وی از انجام نصب شش دوربین کنترل سرعت و ۲۰ تابلو هشدار دهنده در محدوده کوریدور عبور یوز خبر داد و افزود: مجموعه این اقدامات تلفات جاده‌ای مسیر را به صفر رسانده است.