به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی شامگاه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شاهرود با بیان اینکه عملیات تعریض محور طرود محدوده پل راه آهن تا خمیرمایه انجام شد، ابراز داشت: طول این پروژه یک کیلومتر و عرض سه متر است.
وی با بیان اینکه این عملیات به موقع و در زمان مقرر پایان یافت، افزود: این پروژه زیر ساخت حمل و نقل منطقه را بهبود خواهد بخشید.
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ماشینآلات سازمانی در این طرح به کار گرفته شد، ابراز داشت: توسعه بیشتر راههای ارتباطی شاهرود و میامی در دست اقدام است.
عمیدی با بیان اینکه در طرحهای راهسازی به دنبال افزایش رضایت عمومی مردم هستیم، تصریح کرد: در همین راستا طرح با رویکرد تسهیل عبور و مرور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ارتقا ایمنی مسیر با توجه به عرض کنم جاده دیگر اهداف این طرح بود که این قبیل اقدامات با جدیت پیگیری و انجام میشود.
