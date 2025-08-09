  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

تعریض محور طرود محدوده پل راه آهن تا خمیرمایه انجام شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از انجام عملیات تعریض محور طرود محدوده پل راه آهن تا خمیرمایه خبر داد و گفت: هدف از این اقدام تسهیل عبور و مرور است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی شامگاه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شاهرود با بیان اینکه عملیات تعریض محور طرود محدوده پل راه آهن تا خمیرمایه انجام شد، ابراز داشت: طول این پروژه یک کیلومتر و عرض سه متر است.

وی با بیان اینکه این عملیات به موقع و در زمان مقرر پایان یافت، افزود: این پروژه زیر ساخت حمل و نقل منطقه را بهبود خواهد بخشید.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ماشین‌آلات سازمانی در این طرح به کار گرفته شد، ابراز داشت: توسعه بیشتر راه‌های ارتباطی شاهرود و میامی در دست اقدام است.

عمیدی با بیان اینکه در طرح‌های راهسازی به دنبال افزایش رضایت عمومی مردم هستیم، تصریح کرد: در همین راستا طرح با رویکرد تسهیل عبور و مرور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ارتقا ایمنی مسیر با توجه به عرض کنم جاده دیگر اهداف این طرح بود که این قبیل اقدامات با جدیت پیگیری و انجام می‌شود.

