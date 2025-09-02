طرح ۵ ساله حفاظت یوزپلنگ آسیایی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شاهرود با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در فرمانداری شاهرود از تدوین طرح حفاظت از گونه نادر یوز آسیایی توسط سازمان محیط زیست خبر داد و بیان کرد: این طرح در بازه زمانی پنج ساله اجرا و بخش‌های متنوع و تخصصی در آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه این طرح دارای چند بخش اساسی دارد، افزود: ارتقا و احیای زیستگاه و حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی از جمله راهبردهای این طرح است که در این مسیر از مشارکت‌های مردمی و آموزش محلی بهره گیری می‌شود.

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست مشارکت و بهره گیری از فناوری‌های نوین را دیگر رویکرد این طرح دانست و تاکید کرد: در این طرح تقویت تجهیزات محیط بانان به فناوری روز به صورت جدی دیده شده است.

ظهرابی با بیان اینکه دیگر بخش این طرح ارتقای تجهیزات موجود است، تصریح کرد: رفع مخاطرات زندگی یوز آسیایی مانند جاده و سگ‌های گله از دیگر بخش‌های راهبردی طرح مدیریت یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی دام در زیستگاه یوز نیاز به ایجاد کارگروهی با حضور استانداری و جهاد کشاورزی دارد، افزود: طرح فنس کشی در محدوده تردد یوز در میاندشت و عباس آباد میامی از جمله طرح‌هایی که با مشارکت وزارت راه در دست اجرا است.

معاون محیط زیست کشور با بیان اینکه این طرح قبلاً به طول چهار کیلومتر اجرا شده بود، ابراز داشت: وزارت راه قرار بود که این طرح را اجرا کند که متأسفانه روند بسیار کند است هر چند قول‌هایی داده شده که ۲۶ کیلومتر فنس کشی در این کریدور اجرا شود.

ظهرابی همچنین درباره طرح حرم تا حرم نیز تصریح کرد: خوشبختانه مطالعات این طرح با مشاوره یک دانشگاه معتبر در کشورمان انجام شده و ما امروز مطلع هستیم که در صورت اجرای این طرح در چه مسیری قرار است عبورگاه های یوز ها لحاظ شود.