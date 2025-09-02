به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی لرستان ضمن عرض خیرمقدم به مسئولان و مدعوین، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت را گرامی داشت و با تبریک آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر (عج)، اظهار داشت: امنیت یکی از نیازهای اساسی جامعه و بزرگ‌ترین منت پروردگار بر بندگان است. در قرآن و سنت انبیا نیز نخستین درخواست پیامبران برای امت خویش امنیت بوده است. حضرت علی (ع) رمز اعتلای امنیت را وحدت و یکپارچگی مردم دانسته و فتنه و تفرقه را عامل سقوط جوامع معرفی کرده‌اند.

وی افزود: از نگاه اسلام، امنیت منزلتی والا دارد و حافظان آن از جایگاهی ارزشمند برخوردارند. شدت عمل در برابر مخلان امنیت نیز از اصول مسلم دینی است. در این راستا، فراجا به‌عنوان رکن اصلی حفظ نظم و امنیت در کشور با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، به‌عنوان فرمانده کل قوا، در میدان نقش‌آفرینی می‌کند. نیروی انتظامی امروز نماد اقتدار، آرامش اجتماعی، امنیت اخلاقی و روانی در جامعه است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به نقش سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، گفت: تحقق امنیت پایدار مرهون پلیس هوشمند و مقتدر است، اما این هدف جز باتربیت دینی، معرفتی، اخلاقی و سیاسی که در سایه تلاش سازمان عقیدتی سیاسی شکل می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست. امروز اگر نیروی انتظامی باصلابت در برابر فتنه‌ها به‌ویژه جنگ نرم ایستاده است، به‌واسطهٔ نقش اثرگذار مجموعه عقیدتی سیاسی و تلاش‌های علما و روحانیون متعهد است.

سردار هاشمی فر در ادامه با تقدیر از زحمات حجت‌الاسلام «حسینی مازندرانی» رئیس سابق عقیدتی سیاسی انتظامی استان لرستان، بیان داشت: اهتمام وی به مسائل صیانتی، فرهنگی و اعتقادی کارکنان موجب ارتقای سطح معنوی مجموعه انتظامی لرستان شده و این برکت در مأموریت‌های استان به‌خوبی نمایان است.

وی گفت: با توکل به خداوند متعال، دعای خیر رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم، مجموعه انتظامی استان با همان روحیه جهادی و غیرت انقلابی، مأموریت‌های خود را به بهترین نحو ادامه خواهد داد تا امنیت و آرامش در سراسر استان پایدار بماند.