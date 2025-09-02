آغاز برداشت گردو از ۱۰۰۰ هکتار باغات بهشهر

سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز برداشت گردو از باغات این شهرستان اظهار داشت: مناطق کوهستانی و میان‌بند بهشهر دارای حدود یک‌هزار هکتار باغ گردو است که ۹۰۰ هکتار آن بارور و مابقی غیربارور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به خسارت سرمازدگی در ابتدای سال افزود: به رغم این آسیب، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۵۰ تن گردو از باغات شهرستان برداشت شود که ارزش اقتصادی آن حدود ۶۷۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه این شهرستان از تولیدکنندگان مهم گردو در استان است، گفت: سرشاخه‌کاری درختان کهنسال، جایگزینی نهال‌های مقاوم و دیرگل نظیر چندلر و فرنور و اجرای طرح‌های آموزشی-ترویجی از جمله اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی برای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری باغات گردو به شمار می‌رود.

حسنی تأکید کرد: حمایت از متقاضیان دریافت نهال پیوندی با اعطای یارانه نهال و معرفی به نهالستان‌های مجوزدار، سبب جوان‌سازی باغات، تولید محصول یکنواخت و مقاوم در برابر سرما و در نهایت توسعه باغات گردو در آینده بهشهر خواهد شد.