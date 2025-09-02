  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

یحیی سریع: ستاد مشترک دشمن اسرائیلی را با پهپاد صماد۴ هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ساختمان ستاد ارتش دشمن اسرائیلی را در یافای اشغالی با پهپاد صماد ۴ هدف قرار دادیم. کشتی « MSC ABY» را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: چهار عملیات نظامی با چهار پهپاد علیه اهداف دشمن اسرائیلی انجام دادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: ساختمان ستاد ارتش دشمن اسرائیلی را در یافای اشغالی با پهپاد صماد ۴ هدف قرار دادیم.

وی افزود: با سه پهپاد نیروگاه برق الخضیره و فرودگاه اللد در یافا و بندر اشدود در فلسطین اشغالی را هدف قرار دایم. حملات پهپادی موفقیت آمیز بود و به اهداف خود با موفققیت اصابت کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: کشتی « MSC ABY» را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادیم زیرا ممنوعیت اعمال شده به بنادر فلسطین اشغالی را نقض و با دشمن اسرائیلی در ارتباط بود. حمله به این کشتی با دو پهپاد و یک موشک بالدار انجام شد و عملیات موفقیت آمیز بود.

یحیی سریع تاکید کرد: عملیات یاری برادرانمان در غزه تا توقف حملات علیه آنها و رفع محاصره غزه ادامه خواهد داشت.

