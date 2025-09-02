بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

این بیانیه درباره انجام چند عملیات، ساعت ۵:۵۰ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی خواهد بود.

گفتنی است که در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن، جمال عامر وزیر خارجه، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، علی سیف وزیر نیرو، محمد حسن المدانی وزیر اداره داخلی، مجاهد احمد عبدالله وزیر دادگستری، محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل و محمد المولد وزیر ورزش این کشور به شهادت رسیده‌اند.

همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.