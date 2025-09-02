به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که هدف قرار دادن اعضای دولت این کشور که فعالیت‌های نظامی نداشتند نقض آشکار تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: دشمن صهیونیستی به نقض قوانین بین المللی عادت دارد و از حمایت‌های کشورهای غربی برای ارتکاب جنایاتش برخوردار است.

الفرح تصریح کرد: پاسخ یمن به این تجاوز رژیم صهیونیستی، دردناک و سنگین خواهد بود. این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند. یمن امروزه بیش از هر زمان دیگری در قبال مبارزه با متجاوزان متحد و مصر است. مقامات این کشور گزینه پاسخ قدرتمند را روی میز می‌گذارند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در جریان حمله روز پنجشنبه به صنعا، تعدادی از وزرا و مسؤولان دولت تغییر و سازندگی یمن را به شهادت رساند.