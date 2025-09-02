دستگیری جاسوسان اسرائیل و آمریکا در صنعاء

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البخیتی، استاندار ذمار و عضو برجسته دفتر سیاسی انصارالله، در مصاحبه‌ای با فرانس ۲۴ گفت که نیروهای این کشور در یک عملیات امنیتی چندین جاسوس را که برای آمریکا و رژیم اسرائیل جاسوسی می‌کردند، دستگیر کردند.

وی افزود: آمریکا و متحدانش، از جمله رژیم صهیونیستی، در تلاش برای استخدام برخی از کارمندان سازمان ملل به عنوان جاسوس در یمن هستند.

البخیتی تصریح کرد: این توهینی به سازمان ملل است و سازمان ملل باید دولت‌هایی را که به دنبال استخدام کارمندان این سازمان به عنوان جاسوس برای رژیم صهیونیستی هستند، محکوم کند.

وی در ادامه اظهار داشت: هیچ مصونیتی برای جاسوسان اسرائیل به عنوان رژیمی که در حال ارتکاب جنایات نسل‌کشی در غزه است، وجود ندارد.

عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله تاکید کرد که جاسوسان بازداشت شده به شکل عادلانه محاکمه خواهند شد و اگر سازمان ملل همکاری سازنده‌ای با ما داشته باشد مدارکی در مورد جاسوسی این کارمندان ارائه خواهد شد.

البخیتی همچنین از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای جذب جاسوس در بین کارمندان یمنی پرده برداشت.