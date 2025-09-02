خرید بیش از ۵۸۷ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاهی

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات خرید تضمینی گندم از کشاورزان کرمانشاهی اظهار کرد: عملیات برداشت گندم در استان که یکی از محصولات استراتژیک و حیاتی کشور محسوب می‌شود، از ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در شهرستان قصرشیرین آغاز شد و سرانجام تا پایان مردادماه با برداشت کامل اراضی زیرکشت به پایان رسید.



وی افزود: در این بازه زمانی ۷۷۳ هزار و ۴۲۴ تن گندم در استان کرمانشاه تولید شد که از این میزان ۵۸۷ هزار و ۸۰۲ تن آن به مراکز خرید تحویل داده شده است.



کریمی سطح کل اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی گذشته را ۴۴۸ هزار و ۵۴۵ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان ۱۰۴ هزار و ۶۲۱ هکتار مربوط به اراضی آبی و ۳۴۳ هزار و ۹۲۴ هکتار نیز به اراضی دیم اختصاص داشته است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد بستر مناسب برای تحویل محصول کشاورزان گفت: امسال ۶۷ مرکز خرید فعال در سطح استان آماده دریافت گندم مازاد بر مصرف کشاورزان بودند.



وی درباره وضعیت پرداخت‌ها به گندمکاران نیز عنوان کرد: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و روند تسویه باقی مطالبات نیز در حال انجام است.



کریمی با بیان اینکه میزان مصرف گندم در استان کرمانشاه حدود ۲۵۰ هزار تن برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: مازاد تولید گندم استان به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.



این مقام مسئول در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه کرمانشاه در تولید گندم گفت: استان کرمانشاه همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم در کشور بوده و هر ساله بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص می‌یابد.