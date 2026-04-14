تجهیز ۶۰ مرکز خرید تضمینی گندم در کرمانشاه

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای فصل جدید برداشت گندم در استان کرمانشاه، اظهار کرد: تا کنون ۶۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان تجهیز و آماده دریافت محصول کشاورزان شده است و این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز، تعداد این مراکز افزایش یابد.

وی با اشاره به زمان‌بندی برداشت محصول در نقاط مختلف استان، افزود: عملیات برداشت گندم در کرمانشاه از دهه دوم اردیبهشت‌ماه در مناطق گرمسیری از جمله شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب آغاز می‌شود و با توجه به اقلیم متنوع استان، این روند تا پایان شهریورماه در مناطق سردسیری همچون شهرستان سنقروکلیایی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی تصریح کرد: ۷ سیلوی دولتی و ۴۷ سیلوی بخش خصوصی به همراه مراکز مباشر تعاون روستایی در جای‌جای استان مستقر شده‌اند تا گندم تولیدی کشاورزان را با رعایت استانداردهای لازم تحویل بگیرند.

ملکشاهی با ابراز خوش‌بینی نسبت به حجم تولید در سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مزارع، پیش‌بینی می‌شود که امسال شاهد افزایش تولید باشیم؛ به طوری که میزان خرید تضمینی که در سال گذشته ۵۸۰ هزار تن بود، امسال از مرز ۶۰۰ هزار تن فراتر برود.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های لجستیکی و نظارتی به کار گرفته شده است تا فرآیند تحویل گندم از کشاورزان زحمتکش در کمترین زمان ممکن و با دقت بالا انجام شود.