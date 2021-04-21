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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۴۱

درخواست وزارت جهاد از گندمکاران؛

کشاورزان گندم تولیدی خود را فقط به مراکز خرید دولت تحویل دهند

کشاورزان گندم تولیدی خود را فقط به مراکز خرید دولت تحویل دهند

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت گندم به ۵۰۰۰ تومان از کشاورزان خواست که آن‌ها نیز تولید خود را فقط به مراکز خرید دولت تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرامک عزیز کریمی درباره معیارهای تعیین قیمت جدید گندم گفت: قیمت سال گذشته خرید تضمینی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در ابتدا قیمت ۴ هزار تومان برای سال جدید در نظر گرفته شد، اما با توجه به هزینه‌های کشت و قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان با تعامل دولت و مجلس برای حمایت از گندمکاران قیمت نهایی ۵ هزار تومان تعیین شد.

عزیزکریمی درباره نحوه محاسبه و پرداخت پول گندمکاران، به ویژه کشاورزانی که در دو هفته اخیر گندم‌های خود را تحویل داده اند، گفت: وجه حدود ۲۰۰ هزار تن گندمی که در ۱۴ روز اخیر خرید تضمینی شده است با قیمت جدید پرداخت خواهد شد. مدت زمان پرداخت هم اکنون حدود ۲ هفته است، ولی ممکن است در اوج برداشت که اوایل تیرماه است به ۲۰ روز الی یک ماه هم برسد.

وی درباره اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تأمین بذر محصولات کشاورزی از جمله تأمین بذر گندم افزود: سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه برای حدود ۴۸۰ هزار تن بذر گندم پرداخت می‌کنیم که البته تقریباً کل این بذر در داخل و با استانداردهای جهانی تولید می‌شود.

کریمی درباره میزان تولید گندم در کشور گفت: در اراضی دیم میانگین ۱.۳ تن در هکتار و در اراضی آبی حدود ۴ تن در هکتار گندم تولید می‌شود و استان خوزستان با تولید حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون تن در صدر فهرست تولید گندم کشور قرار دارد. گلستان، کردستان، فارس و خراسان‌ها نیز در تولید گندم سرآمد هستند. با این حال امیدواریم به تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم برسیم که از این میزان، مازاد بر مصرف کشور برای ذخایر استراتژیک ذخیره خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس برادری خود را با افزایش بی سابقه و ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی ثابت کردند، از کشاورزان درخواست می‌کنم آن‌ها نیز تولید خود را فقط به مراکز خرید دولت تحویل دهند.

کد مطلب 5194511

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    نظرات

    • ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
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      از یک طرف قیمت ناعادلانه که جوابگوی مخارج کشاورزان نیست از طرفی قیمت بالاتر در کشورهای همسایه واز طرفی هم کاهش بارندگی در سال زراعی جاری باعث کاهش تولید گندم خواهد شد و قطعا استفاده از گندم بعنوان خوراک دام برای کشاورزان بسیار به صرفه تر خواهد بود،کاش مسئولین قیمت عادلانه تری تعیین میکردند
    • ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
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      بخاطر قیمت گذاری اشتباه و کمتر از قیمت واقعی امسال قطعا باید واردات انجام بشه اونم باقیمت بالاتر از 8هزار تومن!!!

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