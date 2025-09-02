به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فنی هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که از فردا به طور رسمی در برزیل آغاز خواهد شد، با حضور نمایندگان کشورمان در محل هتل ویندزورپلازای برازیلیا برگزار شد.

در این نشست ضمن مطرح شدن موضوعات فنی مسابقات، نحوه قرعه‌کشی و وزن‌کشی و مرور قوانین و مقررات کلی مسابقات، بر برگزاری سمینار کنترل دوپینگ در صبح روز ۷ سپتامبر (روز برگزاری فینال‌ها) تأکید شد که در این سمینار تمام ورزشکاران و اعضای کادرفنی حضور خواهند داشت.

هم‌چنین در این نشست فنی ضمن تأکید بر رعایت اصول و قوانین ضددوپینگ، لزوم رعایت احترام به همه شرکت‌کنندگان، دست‌اندرکاران، حضار و داوران بر اساس فلسفه ووشو یادآوری و تکرار شد. بر این اساس ضمن مرور نحوه اعتراض توسط مسئولان، جریمه اعتراض به داور از ۱۵۰ به ۲۰۰ دلار افزایش یافت.

از آن‌جایی که تعداد شرکت‌کنندگان در هفدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان به میزبانی برزیل بر اساس آمار و ارقام افزایش مشهودی داشته، مسئولان برگزاری جلسه این موضوع را مایه خرسندی و نشانه‌ای روشن و مهم از توسعه فراگیر ووشو در سرتاسر جهان دانستند. در این مراسم دبیرکل، نواب رئیس، رئیس کمیته داوران و رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو حضور داشتند. رئیس فدراسیون ووشو برزیل نیز در این مراسم به‌عنوان فدراسیون میزبان حضور داشت.