دیدار مسئولان کوراش با وزیر ورزش و جوانان

دبیرکل انجمن بین‌المللی کوراش و رئیس انجمن کوراش کشور عصر امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دنیامالی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری‌نژاد دبیرکل انجمن بین‌المللی کوراش و داریوش خسرویار رئیس انجمن کوراش ایران، دیداری صمیمانه با احمد دنیامالی، داشتند.

در این نشست، موضوعات متعددی از جمله توسعه و گسترش کوراش در سطح ملی و بین‌المللی، جایگاه برجسته این رشته در مسابقات جهانی، آسیایی و بازی‌های آسیایی، و نقش آن به‌عنوان یک انجمن مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای کوراش‌کاران کشور، حمایت‌های جدی وزارت را از برنامه‌های آتی این رشته اعلام کرد.

دنیامالی همچنین با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی کوراش در اقشار مختلف جامعه، توصیه نمود این ورزش اصیل در مدارس، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و ورزش کارگری به‌طور گسترده وارد شود تا علاوه بر ارتقای سطح قهرمانی، به ترویج فرهنگ پهلوانی و سلامت عمومی نیز کمک نماید.

در پایان، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای تکرار موفقیت‌های کوراش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و سایر رویدادهای مهم بین‌المللی تأکید شد.

