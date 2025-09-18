  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

نفرات برتر مسابقات مدعیان تیم ملی کوراش بانوان مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات مدعیان تیم ملی کوراش بانوان مشخص شدند

بجنورد- رئیس انجمن کوراش گفت: مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش بانوان در رده سنی بزرگسالان با حضور ۱۹۸ کوراش‌کار از ۱۸ استان کشور به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد برگزار شد.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش بانوان پنجشنبه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد برگزار شد و در پایان، نفرات اول تا سوم اوزان مختلف مشخص شدند.

وی در ادامه افزود: در وزن ۴۸ کیلوگرم، شیوا جهانگیری قهرمان شد، زهرا سکاکی به مقام دوم رسید و مبینا خدابخش و یاسمن رضائیان مشترکاً سوم شدند، در وزن ۵۲ کیلوگرم نیز لیلا سیاهوشی عنوان نخست را کسب کرد، حدیث رضایی دوم شد و بهاره جاویدپور و زینب حسینیان سوم مشترک شدند.

رئیس انجمن کوراش بیان کرد: همچنین ستایش جلالدین (۵۷ کیلوگرم)، ساغر کیماسی (۶۳ کیلوگرم)، حنیفا عیوضی (۷۰ کیلوگرم)، سارا کاردگر (۷۸ کیلوگرم)، سمانه خجسته (منفی ۸۷ کیلوگرم) و شیما شیرنژاد (مثبت ۸۷ کیلوگرم) عنوان قهرمانی اوزان خود را به دست آوردند.

خسرویار افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان که از ۸ مهرماه در بجنورد برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.

کد خبر 6593842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها