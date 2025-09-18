نفرات برتر مسابقات مدعیان تیم ملی کوراش بانوان مشخص شدند

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش بانوان پنجشنبه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد برگزار شد و در پایان، نفرات اول تا سوم اوزان مختلف مشخص شدند.

وی در ادامه افزود: در وزن ۴۸ کیلوگرم، شیوا جهانگیری قهرمان شد، زهرا سکاکی به مقام دوم رسید و مبینا خدابخش و یاسمن رضائیان مشترکاً سوم شدند، در وزن ۵۲ کیلوگرم نیز لیلا سیاهوشی عنوان نخست را کسب کرد، حدیث رضایی دوم شد و بهاره جاویدپور و زینب حسینیان سوم مشترک شدند.

رئیس انجمن کوراش بیان کرد: همچنین ستایش جلالدین (۵۷ کیلوگرم)، ساغر کیماسی (۶۳ کیلوگرم)، حنیفا عیوضی (۷۰ کیلوگرم)، سارا کاردگر (۷۸ کیلوگرم)، سمانه خجسته (منفی ۸۷ کیلوگرم) و شیما شیرنژاد (مثبت ۸۷ کیلوگرم) عنوان قهرمانی اوزان خود را به دست آوردند.

خسرویار افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان که از ۸ مهرماه در بجنورد برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.