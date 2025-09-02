https://mehrnews.com/x38VK5 ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ کد خبر 6578057 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ بسته خبری یازدهم شهریورماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری یازدهم شهریورماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 23 MB کد خبر 6578057 کپی شد مطالب مرتبط انقلاب سبز در صنعت؛ تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی جهت تابآوری اقتصادی کاهش زمان واگذاری زمین جهت احداث نیروگاههای خورشیدی به کمتر از ۱۰ روز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در واحدهای تولیدی مورد توجه ویژه باشد اختصاص ۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح طرحهای آشتیان برچسبها بسته خبری استان مرکزی استاندار مرکزی واحد های تولیدی
