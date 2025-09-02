به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در جریان برگزاری نشست روز همت اقتصادی استان مرکزی با حضور معاون وزیر صمت اظهار کرد: با توجه به چالشهای تأمین انرژی برای صنایع، ضرورت ورود جدی واحدهای تولیدی به عرصه انرژیهای تجدیدپذیر مورد تأکید است.
وی افزود: با توجه به اینکه برنامهریزی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی در دستور کار قرار دارد، واحدهای تولیدی باید با نگاهی آیندهنگر، در زمینه احداث یا بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی سرمایهگذاری کنند تا از بحرانهای احتمالی ناشی از قطع برق در امان بمانند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: واحدهایی که نسبت به بهرهگیری از انرژیهای نو بیتفاوت هستند، نباید انتظار دریافت کمک و حمایت برای رفع مشکلات تأمین برق داشته باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: حمایتهای لازم برای گسترش زیرساختهای خورشیدی در سطح استان در حال تدوین و اجرا است و زیرساختهای لازم نیز به تدریج فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به نامگذاری سهشنبههای هر هفته به عنوان "روز همت اقتصادی" تاکید کرد: در این روز، مسائل و چالشهای واحدهای تولیدی به صورت میدانی بررسی و تصمیمات اجرایی برای رفع آنها اتخاذ میشود.
زندیهوکیلی افزود: مدیران حوزههای مرتبط با صنعت، انرژی و تولید موظفند در جلسات هفتگی این برنامه حاضر باشند تا در روند بررسی و تصویب راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند.
شایان ذکر است؛ برنامه روز همت اقتصادی" به منظور همافزایی بین مدیران استانی و تولیدکنندگان طراحی شده و قرار است به صورت مستمر، مشکلات واقعی صنایع را با حضور مسئولان ذیربط شناسایی و برطرف کند.
