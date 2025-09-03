  1. سیاست
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۹

لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد

با موافقت نمایندگان، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد.

در جریان بررسی این موضوع، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی بر این نکته تاکید کرد که کاهش ساعت کاری کارکنان از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و نیم در هفته، برای دولت بار مالی دارد و اگر مجلس بر این مصوبه خود مجدداً اصرار کند، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کند، بنابراین بهتر است که این موضوع برای اصلاح، به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

بر این اساس، این اخطار به رأی گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بررسی مجدد و رفع ایرادات، به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

زهرا علیدادی

