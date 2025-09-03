ضرورت تدوین چارچوب دقیق در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، امشب سه‌شنبه یازده شهریور ماه ۱۴۰۴ در آئین بزرگداشت روز پزشک و ویژه برنامه تقدیر از کادر درمان شرکت «شهر سالم» با اشاره به حضور پررنگ پزشکان و پرستاران در تمامی عرصه‌ها خدمت اظهار کرد: هرکجا که نیاز بوده، حضور شما همکاران عزیز حوزه سلامت که خود را خادم مردم قرار داده‌اید، قابل مشاهده است.

شهردار تهران به نقش کادر درمان در حوادث مختلف از جمله ایام اربعین و نیز خدمات آنان به مجروحان درگیری‌های اخیر اشاره و بیان کرد: شما در مواجهه با مصدومان حمله رژیم صهیونیستی، در حوادث و در هر عرصه‌ای که نیاز است، حاضر بودید و با سینه‌ی سپر، امید مردم شدید.

زاکانی با مقایسه وضعیت کنونی با قبل از انقلاب اسلامی گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در کنار عظمت و امنیت، شرایط حوزه سلامت است. نمونه آن را در همین جنگ ۱۲ روز به عینه دیدید.

وی ادامه داد: زمانی نفر چندم سفارت آمریکا در ایران برای نفر اول این کشور تعیین تکلیف می‌کرد، اما امروز بزرگترین قدرت نظامی جهان به همراه رژیم صهیونیستی، با تمام توان خواستار توقف حملات ایران شد؛ این ثمره انقلاب اسلامی است.

وی عرصه سلامت ایران پس از انقلاب را «پرافتخار» خواند و افزود: عرصه سلامت امروز ایران اساساً با قبل از سال ۱۳۵۷ قابل مقایسه نیست. جامعه پزشکی با زحمت و خون دل، سرمایه‌ای بی‌نظیر برای ایران عزیز ما فراهم کرده‌است که باید با افتخار از آن یاد کرد و به آن تکیه کرد.

شهردار تهران با هشدار درباره بی‌انصافی نسبت به این قشر، گفت: بر همه ما واجب است قدر این سرمایه ملی را بدانیم و تلاش کنیم تا بر ارزش این سرمایه روز به روز افزوده شود و مورد آسیب قرار نگیرد. این ظرفیت بزرگ در حوادث و بلایا و هرجایی که مردم نیاز به کمک دارند، همواره حاضر و در حال ارائه خدمات در بالاترین سطح با جوهره ایثار است.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تهران در کنار تمام قابلیت‌هایش در حوزه درمان، با یک رنج بسیار در حوزه بهداشت مواجه است. شرایطی که شاید تنها در برخی نقاط کشور وجود داشته باشد. به طوری که با وجود اینکه تهران خدمات بسیار بالایی در حوزه درمان ارائه می‌دهد و مراکز آن پذیرای بیماران از سراسر کشور هستند، اما در حوزه بهداشت دارای نقص و کاستی است. اولین و همیشگی‌ترین بحث ما با مسئولان کشوری این بوده که دست به دست هم دهیم تا این نقص را برطرف کنیم.

شهردار تهران تدوین یک چارچوب مدون و دقیق در حوزه سلامت را مبتنی بر بازبینی خدمات شبکه‌ای موجود ضروری خواند و تصریح کرد: مقدمه ارتقای سطح خدمات، توسعه بهداشت، پیگیری برای پیشگیری و ساماندهی دقیق است. از همین جا از تک تک شما سروران خواهش می‌کنم که در این مسیر به ما کمک کنید.

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هم در مسیر توسعه بهداشت و خدمت به عموم مردم گام برداریم و هم در کنار سایر مجموعه‌ها، برای توسعه فعالیت‌های «شهر سالم» و ارائه خدمات شایسته تلاش کنیم. پیگیر هستیم که به یاری خداوند، بتوانیم مراکز مکمل مانند بیمارستان «شهر سالم» را در شهر راه‌اندازی کنیم تا به بهترین شکل ممکن به پرسنل خود و مردم خدمت‌رسانی کنیم.