اهدای ۵۰۰ عنوان کتاب به مجتمع فرهنگی و هنری نایسر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری کشور، عصر یکشنبه در جریان بازدید از مجتمع فرهنگی هنری نایسر سنندج ضمن تأکید بر اهمیت این مجتمع به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و هنری برجسته در نایسر، از تلاشهای صورت گرفته برای ارتقای امکانات این مجموعه فرهنگی قدردانی کرد.
عبدالحمید قره داغی در این بازدید بیان کرد: مجتمع فرهنگی و هنری نایسر با امکانات موجود، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به مردم این منطقه دارد.
قره داغی همچنین با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای رفع نیازهای این منطقه، اظهار کرد: حمایت مدیران و مسئولان استان، در کنار برنامهریزیهای دقیق و اصولی، نوید بخش اتفاقات ارزندهای برای این مجتمع است.
معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری کشور در ادامه تأکید کرد: این سازمان در آینده نیز در تأمین و تکمیل نیازمندیهای این مجتمع همکاری خواهد کرد.
وی از امکانات و تجهیزات سالنهای سینمایی مجتمع نایسر بازدید کرد و گفت: سینماهای این مجتمع با استفاده از تجهیزات بهروز و با کمکهای حوزه هنری و مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز تجهیز شدهاند و امیدواریم بهرهبرداری از این امکانات، بخشی از نیازهای فرهنگی و هنری منطقه را برطرف کند.
این هدیه فرهنگی که شامل مجموعهای از کتابهای معتبر در زمینههای مختلف است، گامی در راستای ارتقا سطح فرهنگی و هنری نایسر به شمار میآید.
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