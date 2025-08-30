مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نایسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی شامگاه شنبه و در آخرین روز از هفته دولت در مراسم افتتاح این مجتمع فرهنگی اظهار کرد: این مجتمع فرهنگی دارای سالن‌های سینمایی، سالن ورزشی کتابخانه عمومی، خانه بازی کودکان و کلاس‌های آموزشی و سایر بخش‌های دیگر است.

وی بیان کرد: طبق ارتباطاتی که با مردم این منطقه برقرار شد حضور مدیران و علی الخصوص استاندار کردستان در بین مردم مایه دلگرمی آنها است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان اذعان کرد: این مجتمع فرهنگی هنری در حاشیه منفصل شهری نایسر احداث شده و از هشت سال قبل کار احداث آن آغاز شده که در سال ۱۴۰۲ یک افتتاح همراه با چند ایراد در چیدمان اولیه ساختمان ساخت شده بر تأسیسات آن وارد شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: این مجتمع در بین ۳ بخش و سه اداره شامل حوزه هنری استان کردستان، اداره ورزش جوانان و کتابخانه‌های عمومی استان تقسیم شد و با توجه به اینکه مشکل اصلی آن زیرساخت کارگاهی بود تأسیسات آن با ستاد بازآفرینی شهری مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

فرهادی اذعان کرد: در حال حاضر به مدت ۱۰ سال مسئولیت نگهداری مستمر این مجتمع به عهده حوزه هنری است و همه ما برای رفع مشکلات آن دست در دست هم دادیم.

وی با اعلام اینکه هرچند این اداره به طور کامل تحویل داده نشده است، افزود: همین امر مایه برخی محدودیت‌ها برای انجام پاره‌ای از اقدامات است اما در نهایت امروز سالن سینمایی این مجتمع افتتاح شد.

وی گفت: بخشی از تأسیسات این مجتمع همراه با مشکل بود که در حال حاضر تمام مشکلات آب و برق آن حل شده است.

رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: از چند مشکل وارده این مجتمع این بود که پایش تصویری و بحث آتش نشانی و ژنراکتور برق آن باید حل شود که امیدواریم حل شود.

وی در ادامه یادآور شد: در تابستان امسال حدود ۲۵۰ نفر در حوزه ورزش در این مجتمع فعالیت می‌کردند و ۹۰۰ نفر هم عضو کتابخانه این مجتمع شدند و ۱۸۰ نفر هم در کلاس‌های فرهنگی و هنری مجتمع در تابستان امسال شرکت کردند.

وی گفت: مجموعه پایین این مجتمع هم باید با اولویت ارائه خدمات فرهنگی دست به کار کند ضمن اینکه درآمد این مجتمع برای هیچ کدام از ادارات واصل نخواهد شد و با توجه به اینکه این منطقه در حاشیه قرار دارد امیدواریم که مسئولان و مدیران استانی در تأمین برخی هزینه‌های جاری این مجتمع حوزه هنری را یاری کنند.