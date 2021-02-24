ارائه خدمات حوزه هنری در محلات «نایسر» و«ننله» سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، امین مرادی روز چهارشنبه به مدت چهار ساعت با حضور در محله نایسر به صورت میدانی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی محلات مختلف این ناحیه بازدید کرد.

وی دراین بازدید که مسئولین واحدهای تخصصی حوزه هنری نیز حضور داشتند با اشاره به مشکلات عدیده نایسر گفت: اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مجزا از سوی دستگاه‌های اجرایی مشکلات این مناطق را حل نخواهد کرد و برای اجرای کارهای فرهنگی و رفع مشکلات در این مناطق باید از جزیره‌ای و موازی کاری جلوگیری شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: حوزه هنری با مشارکت سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی با هدف طراحی و اجرای برنامه‌های فوق العاده برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سیاست‌ها و اولویت‌های ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، توانمند سازی ساکنین سکونتگاه‌های نواحی منفصل شهری در هشت استان کشور از جمله کردستان در محلات نایسر و ننله اقدام به برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به بازدید حجت الاسلام پورذهبی نماینده ولی فقیه از نایسر ادامه داد: بر اساس تأکید و دستور نماینده ولی فقیه در انجام برنامه‌های فرهنگی و هنری، توانمند سازی فرهنگی، هنری و اجتماعی با تأکید بر ظرفیت‌های محله در بین کودکان، نوجوانان و جوانان برنامه ریزی خواهد شد.

مرادی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد ناحیه منفصل شهری نایسر از لحاظ زیر ساخت‌های فرهنگی و هنری گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت موازین مربوطه در شکل گیری این منطقه به ایجاد تسهیلات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی توجه نشده است.

وی با اشاره به جمعیت نزدیک به ۷۰ هزار نفری نایسر گفت: دراین چنین وضعیتی عدم وجود یک مرکز فرهنگی وهنری، کتابخانه، شهربازی، سالن ورزشی و … زمینه ساز مشکلات فراوان برای کودکان و نوجوانان است.

مرادی با اشاره به نقش مساجد در زمینه آگاه سازی اجتماعی افزود: وجود ۹ مسجد در نایسر می‌تواند بستر مناسبی برای انجام برنامه‌های مناسب باشد که پیاده سازی و انجام آن مستلزم همکاری هیأت امنا و امام جمعه مساجد است.

وی حضور سمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی در نایسر را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: باید ضمن شناسایی تمامی گروه‌ها و سمن‌های فعال در نایسر شیوه فعالیت این گروه‌ها مشخص و در جلسات متعدد گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سمن‌ها به صورت مستمر ارائه و از موازی کاری‌های احتمالی و برنامه‌های بی محتوا و غیر ضروری اجتناب شود.

وی فرهنگ و هنر را زیر بنای توسعه عنوان کرد و گفت: بر این باوریم با کار فرهنگی می‌توان بسیاری از مشکلات و معضلات موجود در نایسر را حل کرد و زمینه انجام سریع‌تر برنامه‌های در دست اقدام توسط برنامه ریزان استان در بخش‌های عمرانی و زیر ساختی را فراهم کرد.