اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ایام مبارک ماه مولود ربیع‌الاول که امسال مصادف با هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول (ص) است، مراسم یادواره سید بهاالدین شمس قیشی، یکی از عارفان نامی کردستان در سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم بیان کرد: این مراسم روز یکشنبه پس از نماز عشا در مسجد جامع قبای سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این آئین گروه‌های پیشکسوت و جمعی از مولودی‌خوانان استان کردستان حضور خواهند داشت و علاوه بر آن، مهمانانی از شهرهای سلیمانیه و اربیل اقلیم کردستان عراق نیز برای اجرای برنامه به سنندج می‌آیند.

فرهادی با تأکید بر ماهیت بومی این مراسم گفت: این برنامه فرهنگی کاملاً ریشه در سنت‌های محلی دارد و همان شیوه مولودی‌خوانی که در خانه‌ها، تکایا و مساجد استان برگزار می‌شود در این مراسم نیز اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این آئین همواره با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.

رئیس حوزه هنری کردستان در پایان گفت: از تمامی شهروندان استان کردستان به‌ویژه عاشقان حضرت رسول در شهر سنندج دعوت می‌کنم تا در این آئین بزرگ که به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه مولودی‌خوانی کشور شناخته می‌شود حضور یابند و با شرکت در آن، ارادت خود را به پیامبر اکرم (ص) ابراز کنند.