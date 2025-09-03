  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵

یادواره «شمس‌ قریشی» در سنندج برگزار می‌شود

یادواره «شمس‌ قریشی» در سنندج برگزار می‌شود

سنندج – رئیس حوزه هنری کردستان از برگزاری آیین یادواره عارف نامی کردستان، «سید بهاالدین شمس قیشی» همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) در مسجد جامع قبای سنندج خبر داد.

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ایام مبارک ماه مولود ربیع‌الاول که امسال مصادف با هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول (ص) است، مراسم یادواره سید بهاالدین شمس قیشی، یکی از عارفان نامی کردستان در سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم بیان کرد: این مراسم روز یکشنبه پس از نماز عشا در مسجد جامع قبای سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این آئین گروه‌های پیشکسوت و جمعی از مولودی‌خوانان استان کردستان حضور خواهند داشت و علاوه بر آن، مهمانانی از شهرهای سلیمانیه و اربیل اقلیم کردستان عراق نیز برای اجرای برنامه به سنندج می‌آیند.

فرهادی با تأکید بر ماهیت بومی این مراسم گفت: این برنامه فرهنگی کاملاً ریشه در سنت‌های محلی دارد و همان شیوه مولودی‌خوانی که در خانه‌ها، تکایا و مساجد استان برگزار می‌شود در این مراسم نیز اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این آئین همواره با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.

رئیس حوزه هنری کردستان در پایان گفت: از تمامی شهروندان استان کردستان به‌ویژه عاشقان حضرت رسول در شهر سنندج دعوت می‌کنم تا در این آئین بزرگ که به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه مولودی‌خوانی کشور شناخته می‌شود حضور یابند و با شرکت در آن، ارادت خود را به پیامبر اکرم (ص) ابراز کنند.

کد خبر 6578357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها