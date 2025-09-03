به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فتحی قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صبح امروز (چهارشنبه) در بازدید رسانه‌ها از انبارهای اموال تملیکی استان تهران به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نیابت از دولت وظیفه جمع‌آوری و نگهداری و تعیین و تکلیف اموالی که به انحای مختلف تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: سازمان دارای مسئولیت‌های متعدد است و مسئولیت پاسخگویی به مرتبطان اموال دارد. انبار استان تهران بزرگترین واحد اجرایی سازمان است. در این مکان انواع خودروهای جدید و مستعمل دیده می‌شود. سازمان تاجر یا وارد کننده کالا نیست بلکه کالا همانطور که کاشف تحویل می‌گیرد به انبار منتقل می‌کند. بیشترین چیزی که مدنظر اصحاب رسانه قرار می‌گیرد ظاهر و فیزیک کالاهاست.

قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: ما سوپر مارکت و فروشگاه آنلاین نیستیم بلکه کالاها را داخل گونی و … تحویل می‌گیریم و در مکان امن نگهداری می‌کنیم تا به صاحبان اموال تحویل دهیم. باید روند تعیین و تکلیف کالاها را سرعت بدهیم.

فتحی در رابطه با نحوه پلاک دهی به خودروهای موجود در انبار سازمان، گفت: پلیس پلاک‌های جعلی خودروها را تأیید می‌کند و ما صرفاً تحویل گیرنده خودروها هستیم.

وی در بخش دیگری از این بازدید از یکی از انبارها، تأکید کرد: تسریع در کار منوط به سرعت کار در مراجع رسیدگی کننده است. این انبار مربوط به لوازم خانگی، قطعات الکترونیک و لوازم سمعی و بصری است.

فتحی ادامه داد: نحوه چیدمان وسایل کاملاً مشخص است که تا پیش از این سازمان زیرساخت لازم و استاندارد را نداشت اما در حال حاضر به لحاظ سیستمی و ساختاری به سمت انبارهای تقسیم بندی و تفکیک شده حرکت کردیم. با تلاش‌های صورت گرفته این اقدامات با سرعت خوبی در حال پیش رفتن است تا مرحله نهایی که سامانه‌های سیات اقدام خود را انجام دهند.

قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اذعان داشت: وقتی می‌بینم استان تهران که استان هدف و ویترین سازمان است ترغیب می‌شویم برای همه استان‌ها تلاش شود که به سمت شفافیت و تقویت سامانه‌ها و در نهایت تعیین و تکلیف کالاها برویم.

فتحی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به نحوه فعالیت سامانه سیات اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: ما در سامانه سیات دو نوع تشکیل پرونده جدید و قدیم داریم. صورتجلسه این پرونده‌ها نیز یا فاقد شناسه یکتا یا دارای شناسه یکتای کشف هستند. اطلاعات پرونده فاقد صورتجلسه به صورت دستی ثبت می‌شود. پس از ثبت پرونده، انبار دار اقدام به صدور قبض انبار نامه می‌کند و در ادامه نوع پرونده اعم از قاچاق، ضبطی، متروکه و توقیفی مشخص می‌شود.

وی افزود: در سامانه سیات برای احصای مشخصات کامل کالا، انباردار ابتدا باید اقدام به شناسایی عمومی کالا کند و شرح کالا را تکمیل کند. امکان ثبت عکس کالا و بارگذاری آن در سامانه نیز فراهم شده است. پس از اقدام به ثبت، این اقدام به راهبر سامانه سازمان که شناسه‌های کالا را تأیید می‌کند فرستاده می‌شود و اگر کالایی دارای ابهام یا مشکلی باشد مجدد به انبار داد عودت داده می‌شود.

قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: اطلاعات کاشف و آورنده کالا نیز در قسمت تاریخ تولد و کد ملی ثبت می‌شود و پس از اینکه انبار دار قبض را ثبت کرد برای کالا شناسه عمومی و شناسه سیات و همچنین آدرس کالا صادر می‌شود و در نهایت اطلاعات کالا با هر وسیله‌ای که قابلیت اسکن داشته باشد، قابل بررسی و مشاهده است.

فتحی بیان کرد: پس از این مراحل، مرحله ثبت حکم کالا است. اگر کالا دارای حکم باشد، اطلاعات حکم در سامانه ثبت می‌شود و اگر برای تعیین تکلیف نیاز به فروش یا امحا داشته باشد، مورد ارزیابی و اقدام قرار می‌گیرد. ارزیابی‌ها توسط مدیر استان انجام می‌شود و کالاهای آماده تعیین تکلیف، وارد بخش تعیین و تکلیف می‌شود. یکی از موارد تعیین و تکلیف حراج و مزایده است و در بانک اطلاعات، می‌توان حراج را با اطلاعات کامل در سامانه و با قیمت کامل ارزیابی قرار می‌گیرد.

در ادامه این بازدید، حسین اصغری مدیرکل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: قدیم، کالاها دپو شده بود و ما برای کالایی که رأی آن صادر شده، ماه‌ها درگیر پیدا کردن کالا بودیم. در سامانه سیات، این موضوع حل شد چرا که کاشف از ابتدای کشف، کالا را ثبت می‌کند. اگر کاشف صنعت، معدن و تجارت باشد در سامانه جامع انبارها مشخصات کالا و محل نگهداری آن را ثبت می‌کند. خوبی این سامانه این است که وقتی مشخصات کالا ثبت می‌شود به سازمان تعزیرات و کاشف متصل می‌شود تمامی ادارات می‌توانند وضعیت کالا را رصد کنند.

قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه این بازدید تاکید کرد: ما به نسبت گذشته کالاها و خودروها را داخل سوله‌ها نگهداری می‌کنیم و در بودجه سال آینده تلاش خواهیم کرد فضاهای باز را برای نگهداری کالاها مسقف کنیم. باید تلاش کنیم کالا در کمترین زمان ممکن تعیین و تکلیف شود. این مدت زمان تعیین و تکلیف به نظر مرجع قضائی و مراجع رسیدگی کننده بستگی دارد. معمولاً بعید است زیر چهار ماه برای یک خودرو حکم صادر شود. اما سازمان جمع آوری اموال تملیکی به نسبت گذشته چابک شده است.

وی افزود: کالاهای هر سوله به صورت مستقل و تفکیک شده ارزش گذاری می‌شود. زنجیره آخر در سیات این است که بتوان ارزش گذاری تمام انبارها در استان‌ها را تعیین کرد. تمامی کالاهای دارای کلاسه، ارزش اولیه دارند و اگر انباری با آسیب مواجه شود بیمه خسارت را تقبل می‌کند و حتی به دنبال پوشش بیمه‌ای جنگ بودیم و مکاتبات آن با بیمه مرکزی انجام شده است و ما پیگیر این موضوع برای انبارهای خود هستیم. خوشبختانه در جنگ ۱۲ روزه آسیبی به اموال تملیکی وارد نشده است.

قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان تعزیرات قول داده است تا با شعب ویژه رسیدگی کننده در انبارهای اموال تملیکی برای سرعت بخشی به پرونده‌ها کمک ما باشد.

فتحی در ادامه بازدیدها، از انبار کالاهایی مانند پوشاک و پارچه بازدید کرد و گفت: این کالاها توسط کاشفین به ما واگذار می‌شوند. در این انبار، کالاهای سریع الاشتعال نگهداری می‌شوند و ما چون مستأجر هستیم و طبق بضاعت سعی کردیم و نگهداری و چیدمان حداکثر استانداردها را رعایت کنیم.

در بخش دیگری از این بازدید، انبار مواد خوراکی، لوازم آرایشی و بهداشتی مورد بازدید قرار گرفت و فتحی در خصوص لوازم بهداشتی به دلیل ارتباط با سلامت، استانداردهای سخت‌تری دارد. مبدأ نوشیدنی‌ها و اصل بودن یا نبودن آنها باید حتماً مشخص باشد و ما نیز بسیار تاکید داریم که سلامت جامعه حفظ شود. در این کالاها ابتدا قرنطینه اهمیت دارد سپس بحث انهدام یا تعیین و تکلیف آنها اتفاق می‌افتد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به برند بوش بیان کرد: زیر ۲۰ کانتینر از اموال بوش باقی مانده است و مابقی کانتینرها تعیین و تکلیف شدند. کارشناسی ما باید با توجه به وضعیت کالا به روز شود. قسمت اعظم این کالاها در سال ۲۴۰۴ در حراج خرده فروشی به فروش رسید. اموال بوش به تملک دولت درآمده است.