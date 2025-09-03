به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان، ضمن تقدیر از تلاشهای مدیریت و تیم اجرایی استان، گفت: اولین دستور جلسه ارائه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال گذشته است.
وی با بیان اینکه این ارزیابیها هر سال توسط هیئتی متشکل از نماینده ولی فقیه، نماینده ایشان، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، دبیران شورای دستگاهها، مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها، مدیر بنیاد مهدویت، مدیر ستاد قانون نماز و کارشناسان نظارت و ارزیابی استان انجام میشود، افزود: عملکرد ۶۸ دستگاه استانی و ۲۹۸ دستگاه شهرستانی بر اساس شاخصهای تعیین شده ملی و تفاهمنامههای منعقده با دستگاهها بررسی میشود.
عظیمی تاکید کرد: شاخصها متناسب با شرایط استان بومیسازی شدهاند و افزود: این ارزیابیها با استفاده از مستندات و سامانه سجاده انجام شده و نتایج آن در جلسات بعدی ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این ارزیابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاهها و بهرهگیری از تجربیات موفق در استان است.
مسئول ستاد اقامه نماز کردستان همچنین به تشریح برنامههای ستاد اقامه نماز در استان طی سالجاری پرداخت و گفت: برگزاری نشستهای حوزه نماز برای جوانان و نوجوانان و اجرای دوره آموزشی مدیریت اقامه نماز از جمله این برنامهها است.
وی اذعان کرد: توجه به فعالیتهای مؤثر در حوزه اقامه نماز برای دختران و زنان جامعه و کمک به پرورش نسل ملتزم به اقامه نماز نیز در دستورکار قرار گرفته است.
