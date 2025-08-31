نماز واقعیتی انکارناپذیر برای بالندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش ازظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد اقامه نماز خوزستان گفت: نماز موضوع بسیار مهمی است که باعث ایجاد آرامش، طمأنینه و سکینه در قلب انسان میشود و موجب افزایش تمرکز و قرب الهی میگردد.
وی افزود: این ارتباط مستمر میتواند در جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر واقع شود و هم آرامش و هم نشاط ایجاد کند.
موالیزاده تصریح کرد: هدف در این جلسات، ترویج نماز بهعنوان هم وسیله و هم هدف است تا آثار پرخیر و برکت آن را در جامعه شاهد باشیم.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: هرچه جامعهای به سمت نماز گرایش پیدا کند، بالندگی آن جامعه افزایش خواهد یافت و این یک واقعیت انکارناپذیر است.
وی با رد برخورد کلیشهای با موضوع نماز گفت: ما به دنبال آسیبشناسی و مشخصکردن راهکارها هستیم تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی و جاذبههای لازم برای نسل جوان ایجاد کنیم.
موالیزاده با اشاره به نقش نماز در ایجاد نشاط اجتماعی تأکید کرد: ترویج نماز میتواند به ایجاد جامعهای با نشاط و دور از آسیبهای اجتماعی کمک شایانی کند.
استاندار خوزستان با تشکر از تلاشهای سید موسی بلادیان، مدیر ستاد اقامه نماز استان گفت: ایشان از پیشکسوتان و افتخارات استان هستند که همیشه با انگیزه، دقت و نکتهسنجی و با تمرکز بر نقاط اساسی پای کار بودهاند.
