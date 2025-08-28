  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

اقامه نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام غفوری

کرمانشاه- نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه به امامت حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر اقامۀ نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته در تاریخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و امام‌جمعه شهر کرمانشاه، برگزار خواهد شد.

ستاد نماز جمعه کرمانشاه از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان دعوت کرده است تا با حضور پرشور و گسترده در این آئین عبادی‌سیاسی، ضمن بهره‌مندی از سخنان خطیب جمعه، جلوه‌ای از وحدت، ایمان و بصیرت دینی خود را به نمایش بگذارند.

این ستاد در پایان تأکید کرده است که نماز جمعه علاوه بر جایگاه معنوی، محوری برای همگرایی اجتماعی و تبیین مسائل مهم کشور و استان محسوب می‌شود و حضور پرشکوه مردم در این اجتماع عظیم، جلوه‌ای از پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی خواهد بود.

