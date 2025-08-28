به گزارش خبرنگار مهر اقامۀ نماز عبادیسیاسی جمعه این هفته در تاریخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع کرمانشاه به امامت حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه و امامجمعه شهر کرمانشاه، برگزار خواهد شد.
ستاد نماز جمعه کرمانشاه از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان دعوت کرده است تا با حضور پرشور و گسترده در این آئین عبادیسیاسی، ضمن بهرهمندی از سخنان خطیب جمعه، جلوهای از وحدت، ایمان و بصیرت دینی خود را به نمایش بگذارند.
این ستاد در پایان تأکید کرده است که نماز جمعه علاوه بر جایگاه معنوی، محوری برای همگرایی اجتماعی و تبیین مسائل مهم کشور و استان محسوب میشود و حضور پرشکوه مردم در این اجتماع عظیم، جلوهای از پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی خواهد بود.
