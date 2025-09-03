نماز جمعه محور وحدت و معنویت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اقامه نماز کردستان، با اشاره به اهمیت اقامه نماز و برگزاری نماز جمعه گفت: نماز جمعه تنها یک فریضه عبادی نیست، بلکه حکمت‌ها و فلسفه‌های متعددی دارد که اتحاد، شناخت متقابل و همدلی جامعه از جمله آنهاست.

وی افزود: نماز جمعه باعث می‌شود انسان‌ها با درک شرایط یکدیگر، به ویژه فقرا، یتیمان و نیازمندان، روحیه همکاری و وحدت را در جامعه تقویت کنند.

رستمی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) در نماز جمعه به مسائل اجتماعی توجه داشتند، تصریح کرد: نماز جمعه قلب انسان را نورانی می‌کند و زمینه‌ساز معنویت و کرامت انسانی است. این فریضه الهی انسان را به قناعت، دستگیری از نیازمندان و محبت به دیگران هدایت می‌کند.

امام جمعه سنندج همچنین با انتقاد از کم‌توجهی دولت به مساجد و خادمان آن‌ها گفت: توجه بیشتر به خادمان، جوانان و ائمه جماعات ضروری است تا فرهنگ نماز و معنویت در جامعه تقویت شود. هرچند دولت تاکنون گام‌هایی برداشته، اما کافی نیست.

وی در پایان وعده داد که در جلسه بعد، ۲۷ فلسفه و حکمت نماز جمعه را تشریح خواهد کرد و خاطرنشان کرد: اگر امام جمعه عادل باشد، حتی کسی که به عمد در نماز جمعه شرکت نکند، نه نماز و نه حدش پذیرفته نخواهد شد؛ چرا که نماز جمعه در زندگی دنیوی و اخروی انسان نقش اساسی دارد.

امام جمعه سنندج با تأکید بر جایگاه نماز جمعه، آن را زمینه‌ساز وحدت، اتحاد و تقویت اخلاق و معنویت جامعه دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به مساجد، خادمان و جوانان فعال در این عرصه شد.