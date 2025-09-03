۲۵۸ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی پنج ماهه سال جاری صادرات ۲۵۸ هزار و ۴۳ تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده که این میزان توسط ۶۵۰۱ سفر صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: این میزان صادرات شامل سیمان، فرآورده‌های نفتی، آهن آلات، کاشی و سرامیک بوده است.

جلال زاده اضافه کرد: طی این مدت همچنین، ترانزیت ۳۵۸ هزار و ۷۱۹ تن کالا توسط ۱۴ هزار و ۹۲۸ سفر انجام شده است.

وی ادامه داد: عمده کالای ترانزیتی شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، آرد، گیاهان دارویی، سویا و مواد بهداشتی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در پنج ماهه نخست سال جاری، ۲۱ هزار و ۲۹۴ خودرو وارد و ۲۱ هزار و ۳۷۰ خودرو از این مرز خارج شده‌اند.

جلال زاده یادآور شد: با توجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.